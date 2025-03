Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fulham y Tottenham ya afinan detalles para el crucial enfrentamiento de este domingo en Craven Cottage. Con la necesidad de sumar puntos para escalar en la tabla de posiciones, ambos equipos presentarán alineaciones con variantes estratégicas que prometen un partido intenso y lleno de emociones.

El entrenador Marco Silva apostará por un esquema 3-4-3, buscando solidez en defensa sin renunciar a la creatividad en el medio y la verticalidad en ataque.

The cross and the finish. 😮‍💨 pic.twitter.com/gI8o7TiWxu

— Fulham Football Club (@FulhamFC) March 15, 2025