Con el boleto a la Liga A de la UEFA Nations League en juego, Bélgica y Ucrania se enfrentan este domingo en el Cegeka Arena en un partido donde las alineaciones serán clave. Los Diablos Rojos buscan revertir el 1-3 sufrido en la ida, mientras que el Zbirna llega con la confianza de sostener la ventaja y sellar su ascenso a la élite del torneo.

El técnico Rudi García sabe que su equipo necesita ser contundente desde el primer minuto. Para ello, confía en un once que combina experiencia con creatividad. Kevin De Bruyne será el cerebro del equipo, mientras que Romelu Lukaku será la referencia ofensiva encargada de liderar la remontada.

El probable once inicial de Bélgica:

La presencia de Courtois bajo los tres palos es un seguro para los belgas, mientras que la línea defensiva intentará corregir los errores cometidos en la ida. En el mediocampo, Tielemans y Vanaken buscarán conectar con la delantera, donde Trossard y Saelemaekers aportarán desequilibrio por las bandas.

86 and many more to come. pic.twitter.com/coQqiAmgq5

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 22, 2025