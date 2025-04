Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la tabla cada vez más apretada y los márgenes reducidos, West Ham United y Bournemouth se enfrentan este sábado 5 de abril desde las 11:00 (hora local) en el London Stadium, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos clubes de cara al cierre de la temporada 2024/25 de la Premier League. Los dos entrenadores ya tienen delineadas sus formaciones probables, con novedades importantes tanto en titulares como en suplentes.

Graham Potter y Andoni Iraola ultiman detalles tácticos con esquemas contrastantes: mientras el West Ham optaría por un 3-5-2 sólido pero flexible, Bournemouth se plantaría con un 4-2-3-1 dinámico, buscando amplitud y agresividad por las bandas.

Back at home for Bournemouth 🏟️ pic.twitter.com/QkIP2Qvrty

El conjunto local, dirigido por Graham Potter, se perfila con Alphonse Areola en el arco, respaldado por una línea de tres centrales compuesta por Max Kilman, Konstantinos Mavropanos y Jean-Clair Todibo. Por las bandas, Wan-Bissaka y Emerson Palmieri serán claves tanto en defensa como en las transiciones ofensivas.

En el medio campo, el equilibrio estará a cargo de Carlos Soler, James Ward-Prowse y Lucas Paquetá, quien tendrá libertad para conectar con la delantera. Arriba, la sociedad ofensiva entre Jarrod Bowen y Niclas Füllkrug será la gran apuesta de los Hammers para perforar el arco visitante.

Entre los suplentes destacan nombres como Mohammed Kudus, Tomas Soucek y Edson Álvarez, listos para cambiar el ritmo del juego en la segunda mitad. No estarán disponibles por lesión Crysencio Summerville ni Michail Antonio.

Por el lado visitante, Andoni Iraola prepara una formación enfocada en la velocidad y el control del mediocampo. En el arco estaría Kepa Arrizabalaga, respaldado por una defensa con Ilya Zabarnyi, Dean Huijsen y Milos Kerkez, en una estructura que puede mutar en línea de cinco según la exigencia.

El doble pivote estará formado por Lewis Cook y Tyler Adams, con Ryan Christie como nexo creativo. En ataque, la velocidad de Semenyo, Ouattara y Brooks alimentará a Evanilson, el delantero brasileño que ha sido clave en las últimas fechas.

Desde el banco, Iraola contará con variantes interesantes como Alex Scott, Marcos Senesi y Marcus Tavernier, mientras que las bajas más sensibles son las de Justin Kluivert, Enes Ünal, Luis Sinisterra y Julian Araujo, todos fuera por lesión.

El partido se jugará en el imponente London Stadium, con capacidad para 62.500 espectadores, donde se espera un gran marco de público ante la importancia del duelo para ambos clubes. Mientras West Ham necesita sumar para escapar de la zona baja, Bournemouth busca afianzarse en la mitad superior de la tabla y soñar con puestos europeos.

A trip to the capital on Saturday 🫡 pic.twitter.com/lleKi6saSw

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 3, 2025