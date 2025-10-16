¿Juega Dembelé o Doué con PSG frente a Strasbourg? Dembele y Désiré Doué vuelven a escena: refuerzo de lujo para el PSG antes de enfrentar al Strasbourg.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

París Saint-Germain recibió noticias alentadoras a pocos días del partido frente al Strasbourg: Ousmane Dembélé y Désiré Doué, dos de sus figuras ofensivas, estarían cerca de regresar tras sendas lesiones que los mantuvieron fuera de las canchas. La posible recuperación de la dupla francesa representa un impulso sustancial para el equipo dirigido por Luis Enrique.

El panorama en el PSG había sido complejo. Dembélé, reciente ganador del Ballon d’Or, sufrió una lesión en un tendón que lo alejó del equipo durante semanas. Mientras tanto, Doué se recuperaba de una distensión en el sóleo, lo que dejó al club sin dos figuras de peso en ofensiva.

La causa de estos contratiempos generó tensión entre el club y la Federación Francesa (FFF). PSG criticó con dureza la actuación de los servicios médicos del seleccionado nacional, alegando falta de coordinación y desoír recomendaciones previas al ciclo internacional. “Incidentes serios y evitables”, fue cómo definió el club la situación, reclamando un nuevo protocolo de trabajo entre clubes y selección.

Didier Deschamps, entrenador de Francia, respondió asegurando que los procesos se ejecutaron de manera “profesional y progresiva”, que cada llamado fue evaluado y que no existe enemistad entre entidad nacional y club: “PSG no es nuestro rival”.

En los entrenamientos, las imágenes del club han dejado entrever a Dembélé moviéndose junto al grupo principal, lo que apunta a que podría estar disponible para el choque ante el Strasbourg. Doué, por su parte, también ha dado pasos firmes en la recuperación, y el cuerpo técnico mantiene expectativas de que esté listo a tiempo.

Este regreso cobraría relevancia estratégica: el PSG no solo lucha por mantenerse en lo más alto de la Ligue 1, sino que enfrenta un tramo decisivo en la Champions League. Tener a Dembélé y Doué en condiciones suma profundidad ofensiva, variantes tácticas y una inyección de moral en el vestuario.

Aun con el entusiasmo, desde la dirigencia de PSG se muestran cautos. No arriesgarán a ningún jugador con molestias, y la recuperación no será apresurada. Además, la plantilla continúa sufriendo ausencias: por ejemplo, João Neves sigue sin recuperarse.