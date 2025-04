Your browser doesn’t support HTML5 audio

La emoción de la FA Cup se vive al máximo este sábado 26 de abril en Wembley, cuando Crystal Palace y Aston Villa se enfrenten por un lugar en la gran final. Ambos entrenadores confirmaron sus alineaciones titulares, en un duelo que promete ser electrizante no solo por lo que está en juego, sino también por el presente que atraviesan ambos conjuntos.

Oliver Glasner no escatimó en riesgos y decidió formar al Crystal Palace con un esquema audaz de 3-4-3, priorizando la intensidad ofensiva y la presión alta. Las Águilas, que vienen de eliminar con autoridad a Fulham en cuartos de final, llegan con la ambición de disputar su tercera final de FA Cup en la historia, luego de haber perdido las ediciones de 1990 y 2016.

Para este compromiso, el técnico austríaco contará con Dean Henderson bajo los tres palos. La línea defensiva estará conformada por Chris Richards, Maxence Lacroix y Marc Guehi, mientras que los laterales-carrileros serán el colombiano Daniel Muñoz por derecha y Tyrick Mitchell por izquierda.

En el mediocampo, Adam Wharton y Will Hughes asumirán el control de la posesión, buscando habilitar a Eberechi Eze, el talentoso creativo que se proyecta como la principal amenaza de cara al gol. En el ataque, Glasner apuesta por la velocidad y contundencia de Ismaila Sarr, Jean Philippe Mateta y el propio Eze adelantándose cuando la jugada lo demande.

El Palace llega con tres bajas sensibles: Chadi Riad, Cheick Doucouré y Ben Chilwell, todos lesionados. Aun así, Glasner confía en la profundidad de su plantel para suplir estas ausencias y mantener la ambición intacta.

Once inicial del Crystal Palace:

Mediocampistas: Adam Wharton, Will Hughes, Eberechi Eze

Del otro lado, Unai Emery, que persigue su primer gran título en Inglaterra, confirmó una formación sólida y vertical: 4-2-3-1. Con el liderazgo de Emiliano “Dibu” Martínez en el arco, el Aston Villa intentará imponer su jerarquía para alcanzar su primera final de FA Cup desde 2015 y soñar con levantar un trofeo que no conquista desde 1957.

En defensa, Emery ubicará a Lucas Digne y Matty Cash como laterales, acompañados en el eje central por Pau Torres y Ezri Konsa, dos zagueros de gran capacidad técnica. La dupla de mediocampistas defensivos estará integrada por Amadou Onana y Boubacar Kamara, buscando equilibrar el equipo y cortar los avances rivales.

Más adelante, la línea de tres volantes ofensivos la compondrán Jacob Ramsey, Youri Tielemans y Morgan Rogers, encargados de generar peligro constante. Como único punta, una sorpresa en el once: Marcus Rashford, quien ha sido ubicado como referente de ataque en esta semifinal clave.

La plantilla de Emery llega casi completa, con la única baja de Axel Disasi, quien no puede participar por haber disputado partidos anteriores de la FA Cup con otro club.

Once inicial del Aston Villa:

