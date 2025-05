La jornada 36 de la Premier League tiene reservado un choque atractivo entre dos equipos que, sin ocupar los focos principales del campeonato, han sido protagonistas de una campaña marcada por la regularidad, el talento joven y figuras consolidadas. Bournemouth, revitalizado por una sorprendente victoria ante el Arsenal, recibirá este sábado 10 de mayo a las 13:30 (hora argentina) a un Aston Villa que se ilusiona con asegurar su clasificación a copas europeas de la mano del Dibu Martínez y bajo la dirección táctica de Unai Emery. Con alineaciones definidas y ausencias puntuales, el duelo en el Vitality Stadium promete emociones y mucha intensidad táctica.

El conjunto local, dirigido por el español Andoni Iraola, saldrá al campo con un 4-2-3-1 que combina experiencia en el fondo y dinamismo en el frente de ataque. La gran novedad es la consolidación de Julián Araujo en el lateral derecho, quien disputará su segundo encuentro consecutivo como titular tras haber dejado buenas sensaciones ante el Arsenal.

En el arco, el exReal Madrid Kepa Arrizabalaga busca continuidad tras una temporada marcada por la rotación. En defensa, acompañarán a Araujo los jóvenes Ilya Zabarnyi, Dean Huijsen y el húngaro Milos Kerkez. En el mediocampo, la dupla Cook–Adams garantizará equilibrio, mientras Marcus Tavernier será el motor creativo desde la línea de tres volantes ofensivos.

La delantera estará liderada por el brasileño Evanilson, que viene de marcar en el Emirates, flanqueado por el neerlandés Justin Kluivert y el veloz Antoine Semenyo.

Formación de Bournemouth:

Entrenador: Andoni Iraola

Sistema: 4-2-3-1

Titulares:

Suplentes disponibles: Marcos Senesi, David Brooks, Alex Scott, Adam Smith, Julio Soler, Daniel Jebbison, James Hill, William Dennis

