La Premier League sigue su curso con un enfrentamiento de alto voltaje en la jornada 27. Este martes 25 de febrero de 2025, el Crystal Palace recibe en el Selhurst Park al Aston Villa en un partido que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final del torneo.

El conjunto local llega con la necesidad de consolidar su juego en casa, mientras que los dirigidos por Unai Emery intentarán sumar tres puntos que los acerquen a la zona de clasificación a torneos europeos.

Los Eagles, bajo el mando de Oliver Glasner, han tenido una temporada irregular en la que han alternado buenas actuaciones con tropiezos inesperados. A pesar de su victoria en la jornada anterior, el rendimiento en casa ha sido una de sus principales debilidades, con apenas dos triunfos en los 13 partidos disputados en el Selhurst Park.

El equipo londinense se encuentra en la zona media de la tabla, y este partido representa una oportunidad para fortalecer su posición y alejarse del peligro. Además, contará con jugadores clave como Eberechi Eze y Jean-Philippe Mateta, quienes serán fundamentales en la generación de juego ofensivo.

Por el lado visitante, el Aston Villa se mantiene en la pelea por los puestos europeos y llega motivado tras su reciente triunfo sobre el Chelsea. Sin embargo, los villanos han mostrado irregularidad en sus visitas, con un balance de cuatro victorias, seis derrotas y dos empates fuera de casa.

Con una ofensiva liderada por Ollie Watkins, Marcus Rashford y Marco Asensio, los de Emery buscarán hacer daño a una defensa del Palace que ha tenido altibajos en la temporada. Además, la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez en el arco será clave para mantener la solidez defensiva.

Este será el segundo choque entre ambos en la presente temporada, tras el empate 2-2 en la primera vuelta. En los enfrentamientos recientes en el Selhurst Park, el Crystal Palace ha logrado imponerse en los dos últimos compromisos, aunque el Villa ha sabido sumar puntos en este estadio con dos victorias y cuatro empates en sus últimas visitas.

Ambos entrenadores cuentan con bajas sensibles, pero aún así presentarán formaciones competitivas en busca de la victoria.

Entrenador: Oliver Glasner.

Entrenador: Unai Emery.

