El Emirates Stadium se prepara para recibir este domingo 16 de marzo de 2025 uno de los encuentros más esperados de la Premier League. Arsenal y Chelsea se medirán en un clásico londinense con mucho en juego, ya que ambos equipos buscan consolidarse en los puestos altos de la tabla.

Los entrenadores Mikel Arteta y Enzo Maresca han trabajado en los últimos detalles para definir las alineaciones que saltarán al campo, con varios nombres importantes en duda y bajas sensibles en ambos bandos. A continuación, repasamos las posibles formaciones y los jugadores que podrían quedar fuera del partido.

Some of our best performances against Chelsea over the years 🙌

Tell us your favourite, Gooners 👇 pic.twitter.com/fKZcyZnClg

— Arsenal (@Arsenal) March 15, 2025