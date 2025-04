El Gtech Community Stadium será el epicentro de uno de los duelos más atractivos del fin de semana en la Premier League. Brentford y Chelsea se enfrentan el domingo 6 de abril desde las 10:00, en un cruce que no solo pone en juego tres puntos clave, sino también dos propuestas que, aunque similares en esquema, distan mucho en ejecución y resultados.

Thomas Frank y Enzo Maresca dispondrán a sus equipos con un 4-2-3-1 como punto de partida. Pero mientras el entrenador danés intenta reconstruir un once con bajas sensibles, Maresca aprovecha el presente de sus figuras ofensivas para consolidar una estructura que comienza a dar resultados.

Your Bees to take on Chelsea 🐝 pic.twitter.com/i8C4OSFxZr

— Brentford FC (@BrentfordFC) April 6, 2025