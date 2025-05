Your browser doesn’t support HTML5 audio

Chelsea recibe este domingo a Liverpool en Stamford Bridge en un partido cargado de historia y necesidades opuestas. Los Reds, con el título ya asegurado, llegan a la capital inglesa con el trofeo bajo el brazo, pero sin intenciones de bajar el ritmo. Del otro lado, los Blues de Enzo Maresca necesitan imperiosamente un triunfo para aferrarse a los puestos de Champions League. Y todas las miradas estarán puestas en Enzo Fernández, el volante argentino que se ha transformado en pieza clave del equipo londinense.

Desde su llegada al club, Enzo Fernández ha sido mucho más que una promesa. El ex River y Benfica es hoy el nexo entre la defensa y el ataque del Chelsea. Ante Liverpool, su rol será vital: distribución, recuperación y presión en la zona donde se define el partido.

En el sistema 4-2-3-1 que prepara Enzo Maresca, Enzo compartirá el doble pivote con Moisés Caicedo. Por delante, Roméo Lavia ocupará un rol más libre, mientras que Cole Palmer será el conductor ofensivo. La responsabilidad de Enzo será doble: sostener el equilibrio ante un mediocampo explosivo como el del Liverpool y marcar los tiempos del juego cuando el Chelsea tenga la posesión.

Chelsea (local):

DT: Enzo Maresca

Formación: 4-2-3-1

Portero: Robert Sánchez

Defensores: Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Marc Cucurella

Volantes: Moisés Caicedo, Enzo Fernández

Mediapuntas: Roméo Lavia, Cole Palmer, Pedro Neto

Delantero: Nicolas Jackson

Extremos: Noni Madueke

Suplentes destacados: Jadon Sancho, Kiernan Dewsbury-Hall, Reece James, Malo Gusto

Jugadores no disponibles: Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Marc Guiu, Omari Kellyman.

