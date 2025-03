El próximo sábado 8 de marzo, el Nottingham Forest recibirá al Manchester City en el The City Ground, en un partido correspondiente a la jornada 28 de la Premier League 2025. El equipo local intentará hacer valer su fortaleza en casa para imponerse ante un City que llega con varias bajas pero con el poder ofensivo de Erling Haaland como principal amenaza.

🇨🇮 Growing up in Ivory Coast.

💪 Recovering from injury.

🗣️ Impact of the supporters.

Sitting down with Ibra to discuss the story so far. 💬

