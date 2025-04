Manchester City y Leicester City ya tienen listas sus alineaciones para el enfrentamiento de la jornada 30 de la Premier League. Con objetivos muy distintos en la temporada, ambos equipos buscarán sumar tres puntos vitales en el Etihad Stadium.

El equipo dirigido por Pep Guardiola afronta el encuentro con la necesidad de consolidarse en la zona alta de la tabla. Los ‘Ciudadanos’ alinean con su habitual esquema 4-2-3-1, aunque la ausencia de Erling Haaland por lesión supone un reto en la delantera.

El City viene de una racha irregular, con un empate 2-2 ante Brighton en la última jornada liguera, pero con el impulso anímico de haber avanzado en la FA Cup tras derrotar a Bournemouth.

El conjunto dirigido por Ruud van Nistelrooy, que lucha por salir del fondo de la tabla, formará con un esquema 3-4-2-1, priorizando el orden defensivo y el contraataque.

Leicester viene de una derrota contundente 3-0 ante el Manchester United y acumula una preocupante racha de siete derrotas consecutivas en todas las competiciones. Ahora busca sorprender a un City que no ha mostrado su mejor versión esta temporada.

We'll be wearing 🔵 for #MCILEI on Wednesday. pic.twitter.com/tq2TyJsYq9

— Leicester City (@LCFC) April 1, 2025