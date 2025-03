Your browser doesn’t support HTML5 audio

El encuentro entre Bournemouth y Manchester City no solo enfrenta a dos equipos con realidades distintas, sino también a dos filosofías de juego bien marcadas. Mientras que Andoni Iraola apostará por un 4-2-3-1 que le permita equilibrio en el mediocampo y velocidad en ataque, Pep Guardiola mantendrá su tradicional 4-3-3, confiando en su capacidad para dominar el juego con posesión y presión alta.

Entrenador: Andoni Iraola

Portero: Kepa Arrizabalaga

Defensores: Ilya Zabarnyi, Dean Huijsen, Milos Kerkez

Mediocampistas: Lewis Cook, Ryan Christie, Tyler Adams, Marcus Tavernier

Delanteros: Justin Kluivert, Antoine Semenyo, Evanilson

Bajas: Enes Ünal, Adam Smith, Luis Sinisterra, Marcos Senesi, Julian Araujo

El equipo local confía en la velocidad de Kluivert y Semenyo para explotar los espacios, mientras que la fortaleza defensiva de Zabarnyi y Huijsen será clave para contener el poderío ofensivo del City.

Entrenador: Pep Guardiola

Portero: Stefan Ortega

Defensores: Josko Gvardiol, Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis

Mediocampistas: Nico González, Mateo Kovacic, Kevin De Bruyne

Delanteros: Omar Marmoush, Savio, Erling Haaland

Bajas: Ederson Moraes, Manuel Akanji, John Stones, Nathan Aké, Rodri Hernández, Oscar Bobb

El Manchester City llega con ausencias sensibles, especialmente en defensa, lo que podría obligar a Guardiola a realizar ajustes tácticos. Sin embargo, la presencia de Kevin De Bruyne y Erling Haaland en el once inicial sigue siendo una garantía de peligro para cualquier rival.

Corrrrr what a day for it ☀️ pic.twitter.com/JGh2Q6dJft

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 30, 2025