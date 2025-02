La Bundesliga se prepara para vivir una de sus jornadas más emocionantes con el choque entre el Bayer Leverkusen y el Bayern Múnich, un enfrentamiento que no solo acapara la atención en Alemania, sino que también atrae miradas de todo el mundo futbolístico. El BayArena será testigo, este sábado a las 18:30, de una batalla entre el segundo clasificado y el líder, separados por ocho puntos en la tabla, en un duelo que podría definir en gran medida el destino del campeonato alemán.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega a este compromiso con el reto de mantener su imbatibilidad reciente frente al gigante bávaro. Los ‘Werkself’ acumulan cinco partidos sin conocer la derrota contra el Bayern, con tres triunfos y dos empates que reflejan su crecimiento y competitividad. Con 46 puntos, el Leverkusen está ante su segunda mejor temporada en la Bundesliga y confía en el poder ofensivo de Florian Wirtz y Patrick Schick para seguir soñando con la cima.

Además, el equipo ha hecho de su estadio una auténtica fortaleza, con seis victorias consecutivas en casa. Xhaka, Andrich y Grimaldo serán piezas fundamentales en el esquema de Alonso, que buscará imponer su ritmo desde el primer minuto.

Today we have an important game at home, and we are looking forward to it! Come on, @bayer04_en! 💪🏼⚫🔴#Bayer04 #B04FCB pic.twitter.com/mBUOT2IJCy

— Emiliano Buendia (@EM10Buendia) February 15, 2025