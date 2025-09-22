Your browser doesn’t support HTML5 audio
Alexis Sánchez atraviesa un momento decisivo en el Sevilla. Tras reencontrarse con el gol en la victoria ante Deportivo Alavés, el delantero chileno quiere dar un paso más y meterse en el equipo titular de Matías Almeyda para el duelo frente al Villarreal, válido por la séptima fecha de LaLiga.
Lo cierto es que, hasta ahora, Sánchez había ingresado desde el banco en los últimos dos encuentros, pero su reciente aporte ofensivo y la necesidad del entrenador de rotar algunas piezas le abren la puerta para regresar al XI inicial en el Ramón Sánchez Pizjuán.
El posible once de Sevilla vs Villarreal
De confirmarse, Alexis Sánchez compartiría ataque con Romero y Vargas, en un esquema que buscará potenciar la presión alta y la verticalidad del equipo andaluz. Así se perfila la formación:
- Arquero: Vlachodimos
- Defensores: Marcao, Nianzou, Azpilicueta
- Volantes: Suazo, Mendy, Agoumé, Carmona
- Delanteros: Alexis Sánchez, Vargas, Romero
Horarios del partido Sevilla vs Villarreal
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 16:30 hs
- Chile, Bolivia y Venezuela: 15:30 hs
- Colombia, Perú y Ecuador: 14:30 hs
- México: 13:30 hs
Detalles del encuentro
- Fecha: Martes, 23 de septiembre de 2025
- Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla)
- Capacidad: 43.883 espectadores
El choque entre el Sevilla y el Villarreal promete emociones fuertes, con Alexis Sánchez como foco de atención: ¿se ganará definitivamente la titularidad o volverá a esperar su chance desde el banco?
