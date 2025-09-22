¿Juega HOY Alexis Sánchez frente a Villareal? La decisión de Almeyda en un duelo clave por LaLiga El chileno viene de marcar ante Alavés y busca meterse en el once inicial del Sevilla para el choque de LaLiga. Conocé la formación probable y los horarios del partido.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alexis Sánchez atraviesa un momento decisivo en el Sevilla. Tras reencontrarse con el gol en la victoria ante Deportivo Alavés, el delantero chileno quiere dar un paso más y meterse en el equipo titular de Matías Almeyda para el duelo frente al Villarreal, válido por la séptima fecha de LaLiga.

Lo cierto es que, hasta ahora, Sánchez había ingresado desde el banco en los últimos dos encuentros, pero su reciente aporte ofensivo y la necesidad del entrenador de rotar algunas piezas le abren la puerta para regresar al XI inicial en el Ramón Sánchez Pizjuán.

El posible once de Sevilla vs Villarreal

De confirmarse, Alexis Sánchez compartiría ataque con Romero y Vargas, en un esquema que buscará potenciar la presión alta y la verticalidad del equipo andaluz. Así se perfila la formación:

Arquero: Vlachodimos

Vlachodimos Defensores: Marcao, Nianzou, Azpilicueta

Marcao, Nianzou, Azpilicueta Volantes: Suazo, Mendy, Agoumé, Carmona

Suazo, Mendy, Agoumé, Carmona Delanteros: Alexis Sánchez, Vargas, Romero

Horarios del partido Sevilla vs Villarreal

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 16:30 hs

16:30 hs Chile, Bolivia y Venezuela: 15:30 hs

15:30 hs Colombia, Perú y Ecuador: 14:30 hs

14:30 hs México: 13:30 hs

Detalles del encuentro

Fecha: Martes, 23 de septiembre de 2025

Martes, 23 de septiembre de 2025 Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla)

Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla) Capacidad: 43.883 espectadores

El choque entre el Sevilla y el Villarreal promete emociones fuertes, con Alexis Sánchez como foco de atención: ¿se ganará definitivamente la titularidad o volverá a esperar su chance desde el banco?