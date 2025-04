Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado, el Selhurst Park será el escenario de un nuevo capítulo entre Crystal Palace y Brighton, dos equipos separados por siete puntos en la tabla pero con estadísticas muy similares a lo largo de la temporada. Sin embargo, lo que no muestran los números es lo que puede pasar cuando ciertos jugadores entran en el momento justo, y allí es donde entra Jefferson Lerma, el colombiano que podría ser determinante.

Entrenador: Oliver Glasner

Once inicial:

Mediocampistas: Adam Wharton, Will Hughes

Suplentes: Joel Ward, Jefferson Lerma, Eddie Nketiah, Matheus França, Daichi Kamada, Romain Esse, Ben Chilwell, Matt Turner, Justin Devenny

Bajas: Chris Richards, Cheick Doucouré, Chadi Riad

Entrenador: Fabian Hürzeler

Once inicial:

Suplentes: Solly March, Brajan Gruda, Simon Adingra, Yasin Ayari, Mats Wieffer, Carl Rushworth, Eiran Cashin, Matthew O’Riley

Bajas: Georginio Rutter, Joël Veltman, Tariq Lamptey, Igor, Adam Webster, Ferdi Kadioglu, James Milner, Jason Steele

Aunque Palace alineará inicialmente a Adam Wharton y Will Hughes en la contención, el partido podría exigir una mayor presencia física, recuperación agresiva y salida clara. Ahí es donde Jefferson Lerma aparece como el arma secreta de Glasner.

El colombiano ya ha demostrado ser más que un simple mediocentro de marca. Su capacidad para leer el juego, presionar alto, cortar transiciones y ordenar al equipo desde lo táctico es invaluable, especialmente en un duelo donde Brighton propone un juego fluido, con extremos rápidos y un mediocampo móvil.

Si el partido se rompe en la segunda parte, Lerma es la pieza para recuperar control, algo que Palace ha necesitado en muchos cierres de partido. Su entrada podría permitir adelantar a Wharton, cubrir los costados si Eze o Sarr bajan el ritmo, o incluso cerrar con un doble pivote más físico si los visitantes presionan por el empate.

