¿Juega Jhon Arias en la Copa de la Liga? Wolves confirma alineación ante West Ham El extremo colombiano, reciente incorporación del Wolverhampton, aparece entre los titulares para el duelo decisivo frente al West Ham por la Copa de la Liga inglesa.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Todos querían saber si Jhon Arias jugaría de titular con el Wolverhampton en este partido de copa. El entrenador terminó con las dudas y confirmó que el colombiano sí jugará desde el inicio, estando en el ataque contra el West Ham, que tampoco se guarda nada.

Arias, titular en un choque clave

El Wolverhampton quiere ganar en casa y seguir adelante en el torneo. Poner a Arias en la cancha es una buena movida para atacar por las bandas. Su rapidez y forma de jugar en equipo le dan algo diferente al ataque de los Wolves, que se enfrentan a un rival fuerte de Europa. El jugador colombiano estará con Sasa Kalajdzic al frente, en un esquema 3-4-3 que busca abrir el juego por las bandas y presionar arriba.

Alineación confirmada de Wolverhampton

Wolves (3-4-3):

Portero: Johnstone.

Defensores: Matt Doherty, Yerson Mosquera, Santiago Bueno.

Mediocampistas: Ki-Jana Hoever, Jean-Ricner Bellegarde, André Gomes, Hugo Bueno.

Delanteros: Marshall Munetsi, Sasa Kalajdzic, Jhon Arias.

En el banco estarán listos para ingresar: Bentley, Kilman, Aït-Nouri, Lemina, Sarabia, Doyle, Fraser, Cunha y Neto.

Alineación confirmada de West Ham

West Ham (3-4-2-1):

Portero: Hermansen.

Defensores: Jean-Clair Todibo, Max Kilman, Nayef Aguerd.

Mediocampistas: Aaron Wan-Bissaka, James Ward-Prowse, Freddie Potts, Ousmane Diouf.

Mediapuntas: Lucas Paquetá, Jarrod Bowen.

Delantero: Niclas Füllkrug.

Entre los suplentes destacan Fabiański, Emerson, Benrahma, Kudus y Antonio, todos listos para reforzar al conjunto londinense en la segunda mitad.

Duelo con sabor a revancha

Este juego no solo decide quién avanza en la Copa de la Liga, sino que también enfrenta a dos equipos que se conocen bien de la Premier League. Los Wolves intentarán aprovechar su gente en Molineux y que Arias juegue de titular en la copa. Por su parte, los Hammers quieren usar su experiencia y buena forma para atacar rápido. Sin duda, ver a Jhon Arias es lo más interesante del partido para los fans latinoamericanos, que esperan ver al colombiano destacarse en Inglaterra.