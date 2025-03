Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el horizonte del Mundial 2026 en la mira, Inglaterra y Letonia se preparan para un enfrentamiento que puede ser decisivo en las Eliminatorias Europeas. Mientras los británicos llegan como claros favoritos con una formación plagada de estrellas, los bálticos apostarán por un esquema defensivo con la esperanza de resistir el asedio en Wembley.

El entrenador Thomas Tuchel ha diseñado una alineación que combina experiencia y juventud, con un bloque ofensivo que genera grandes expectativas. La idea es clara: posesión dinámica, presión alta y verticalidad para explotar las debilidades de la defensa letona.

Así formaría Inglaterra:

Jordan Pickford será el encargado de custodiar el arco, respaldado por una defensa de cuatro conformada por Kyle Walker, Ezri Konsa, Dan Burn y el joven talento Lewis-Skelly. En el mediocampo, la dupla de Curtis Jones y Declan Rice aportará equilibrio, recuperación y capacidad de distribución.

La zona ofensiva es, sin dudas, el punto fuerte del equipo inglés. Phil Foden, Jude Bellingham y Marcus Rashford serán los encargados de generar juego y asistir al inamovible Harry Kane, la gran referencia en el ataque.

Con esta alineación, Inglaterra buscará someter a Letonia desde el inicio, aprovechando la velocidad de sus extremos y la creatividad de Bellingham y Foden para abrir espacios en la defensa rival.

