El Inter Miami de Lionel Messi visita a Cavalier FC en el partido de vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2024, con la ventaja del 2-0 conseguido en la ida. A pesar de no contar con Messi en aquel encuentro, el equipo de Javier Mascherano logró imponer condiciones y dejó la serie muy encaminada.

Por su parte, Cavalier FC, equipo de Jamaica, necesita una remontada histórica para seguir con vida en el torneo. En el partido de ida, sufrió mucho ante la superioridad del conjunto estadounidense y no logró generar demasiado peligro. Además, su más reciente encuentro terminó en una derrota 2-0, lo que evidencia la difícil situación que atraviesa el equipo.

El Inter Miami, que viene de vencer por 1-0 a Charlotte en la MLS, tendrá a Messi y Luis Suárez desde el inicio para asegurar el pase a la siguiente ronda sin sobresaltos.

Noche de Champions Cup en Kingston 💪#CAVvMIA I 8:00 PM ET I 📺Tune in the Concacaf Champions Cup on FS2 and Vix USA. pic.twitter.com/G6MSO5id7L

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 13, 2025