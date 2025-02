Después de una victoria clave ante el Fulham, el Manchester United se alista para recibir este 2 de febrero al Crystal Palace en Old Trafford, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la Premier League. Con un plantel que busca estabilidad en la temporada, el técnico Rúben Amorim prepara una alineación con solidez defensiva, creatividad en el mediocampo y velocidad en ataque.

A continuación, repasamos la posible formación que presentarán los ‘Red Devils’ en este crucial encuentro.

Portero: André Onana

El guardameta camerunés sigue siendo una pieza clave en la estructura del equipo. Su capacidad para distribuir el balón con precisión y sus reflejos bajo los tres palos lo convierten en un seguro de vida para el United.

🛡 Defensores centrales: Leny Yoro – Matthijs de Ligt – Lisandro Martínez

Carrileros: Noussair Mazraoui – Amad Diallo

Volantes centrales: Manuel Ugarte – Kobbie Mainoo

