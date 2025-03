El esperado enfrentamiento entre Liverpool y PSG en Anfield ya empieza a tomar forma con las posibles alineaciones que presentarán ambos equipos. Con un esquema 4-3-3 en ambos bandos, la clave estará en el dominio del mediocampo y la capacidad ofensiva de sus delanteros estrella.

Arne Slot, en su primer gran reto europeo al mando de los Reds, apostará por un equipo ofensivo, mientras que Luis Enrique buscará replicar la superioridad mostrada en la ida, confiando en su juego de posesión y presión alta.

