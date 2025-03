El PSV Eindhoven y el Arsenal se verán las caras este miércoles en el Philips Stadion, en un enfrentamiento correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Con realidades distintas en sus respectivas ligas, ambos equipos llegan con la mira puesta en sacar ventaja en este primer capítulo de una eliminatoria que promete ser vibrante.

Back on the big stage ✨ pic.twitter.com/RkqaPi0FBG

Mientras los neerlandeses han mostrado un rendimiento sólido en casa, los Gunners quieren dejar atrás sus recientes tropiezos en la Premier League y reafirmarse como candidatos en la competición continental.

Con bajas y decisiones tácticas clave, los entrenadores Peter Bosz y Mikel Arteta han definido los esquemas con los que sus equipos buscarán imponerse en el duelo de ida.

PSV Eindhoven:

Walter Benítez; Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli, Tyrell Malacia; Jerdy Schouten, Joey Veerman; Johan Bakayoko, Noa Lang, Ivan Perisic; Luuk De Jong.

Arsenal:

David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly; Thomas Partey, Declan Rice, Martin Ødegaard; Ethan Nwaneri, Leandro Trossard, Raheem Sterling.

El PSV Eindhoven ha mostrado una versión irregular en las últimas semanas. Si bien consiguió una importante victoria ante el Liverpool (3-2) en la fase de grupos, también sufrió una dolorosa eliminación en la Copa de los Países Bajos tras perder dos veces seguidas ante el modesto Go Ahead Eagles (1-2 y 3-2). En la Eredivisie, marcha rezagado en la pelea por el título, lo que hace que la Champions sea su gran objetivo de la temporada.

Por su parte, el Arsenal llega golpeado por los resultados recientes en la Premier League. Luego de caer ante el West Ham (0-1) y empatar sin goles frente al Nottingham Forest, el equipo de Arteta se alejó a 13 puntos del Liverpool, líder de la competición. Sin embargo, los londinenses han demostrado ser un equipo con gran capacidad de reacción en torneos internacionales, como lo evidenciaron en la fase de grupos con victorias sólidas ante el Girona (2-1) y el DZA (3-0).

Los datos estadísticos reflejan que ambos equipos tienen un poder ofensivo similar, con 2.0 goles por partido cada uno en esta Champions. Sin embargo, en la faceta defensiva, el Arsenal ha mostrado mayor solidez, encajando apenas 0.4 goles por encuentro, mientras que el PSV ha recibido en promedio 1.5 goles por partido.

Otros aspectos a considerar:

Faltas cometidas por partido: Arsenal (11.0) – PSV (10.9).

Tarjetas amarillas por partido: Arsenal (1.5) – PSV (2.2).

Disparos recibidos por partido: Arsenal (9.0) – PSV (13.7).

Pases por partido: Arsenal (485.6) – PSV (527.8).

En cuanto a los líderes individuales, destacan Kai Havertz (4 goles) y Martinelli (14 asistencias) en el Arsenal, mientras que en el PSV, Ismael Saibari (3 goles) y Malik Tillman (21 asistencias) han sido fundamentales en la generación de juego ofensivo. En la portería, Walter Benítez ha realizado 32 atajadas en la competición, el doble que David Raya (15).

A look ahead at the next UEFA Champions League match 👀#PSVARS #UCL

— PSV (@PSV) March 3, 2025