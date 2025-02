¿Juega Mbappe? Alineaciones confirmadas para el encuentro de Osasuna vs Real Madrid El Estadio El Sadar será el escenario de un emocionante choque este sábado 15 de febrero, cuando Osasuna reciba al Real Madrid en la jornada 24 de LaLiga.

15/02/2025 · 11:04 AM

Osasuna, con la ilusión de dar la sorpresa en casa

El conjunto dirigido por Vicente Moreno llega a este compromiso con la misión de acortar distancias en la pelea por un lugar en competiciones europeas. Actualmente, Osasuna se encuentra fuera de los puestos de clasificación, pero una victoria ante el líder del campeonato podría cambiar el panorama.

En la última jornada, los rojillos igualaron 1-1 en su visita al Mallorca, un resultado que los dejó a cuatro puntos de la Conference League. Sin embargo, el equipo ha mostrado una buena versión como local, con un balance de seis triunfos, cuatro empates y dos derrotas en El Sadar, lo que lo convierte en un rival de cuidado para cualquier equipo.

Real Madrid quiere seguir firme en la cima

El Real Madrid llega con la moral en alto tras una victoria épica en la UEFA Champions League. A mitad de semana, los merengues lograron una espectacular remontada en el Etihad Stadium al vencer 3-2 al Manchester City en la ida de los octavos de final. Ahora, con el impulso de ese resultado, buscarán trasladar su buen momento a LaLiga y consolidar su liderato.

El equipo de Carlo Ancelotti viene de un empate 1-1 contra el Atlético de Madrid en la última jornada del torneo local, pero sigue en la cima con una ventaja considerable. Hasta el momento, los blancos han mostrado un gran desempeño fuera de casa, con seis victorias y solo dos derrotas en 12 partidos como visitantes.

Posibles alineaciones: los técnicos afinan detalles

Ambos equipos llegan con variantes en sus formaciones y algunas bajas sensibles, pero los entrenadores ya perfilan sus onces iniciales.

Alineación probable de Osasuna (4-3-3)

Entrenador: Vicente Moreno

Portero: Sergio Herrera

Sergio Herrera Defensores: Areso, Catena, Herrando, Juan Cruz

Areso, Catena, Herrando, Juan Cruz Mediocampistas: Moncayola, Iker Muñoz, Aimar Oroz

Moncayola, Iker Muñoz, Aimar Oroz Delanteros: Bryan Zaragoza, Budimir, Rubén García

Posible once del Real Madrid (4-3-3)

Entrenador: Carlo Ancelotti

Portero: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois Defensores: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Carvajal, Fran García

Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Carvajal, Fran García Mediocampistas: Brahim Díaz, Eduardo Camavinga, Luka Modric

Brahim Díaz, Eduardo Camavinga, Luka Modric Delanteros: Rodrygo Goes, Kylian Mbappé, Vinícius Jr.

Horarios y transmisión: ¿Dónde ver el partido?

El partido podrá seguirse en vivo por televisión y plataformas de streaming en diferentes países.

Horarios según país

México (CDMX): 09:15 AM

Estados Unidos (ET): 10:15 AM

Argentina: 12:15 PM

Transmisión en vivo

México: Sky Sports (TV), Izzi Go (streaming)

Estados Unidos: ESPN Deportes (TV), Fubo, ESPN+ (streaming)

Argentina: ESPN (TV), Disney+ (streaming)

Un duelo con historia y emociones aseguradas

Con objetivos distintos pero la misma necesidad de sumar, Osasuna y Real Madrid prometen un partido intenso en El Sadar. ¿Podrán los rojillos sorprender al líder o los merengues reafirmarán su dominio en LaLiga?