¿Juega Mbappé? Real Sociedad vs Real Madrid alineaciones confirmadas para la semifinal de la Copa del Rey Los onces iniciales comienzan a perfilarse para un partido que marcará el rumbo de la eliminatoria en Anoeta.

26/02/2025 · 10:12 AM

La Real Sociedad y el Real Madrid afinan detalles para el primer asalto de las semifinales de la Copa del Rey. Anoeta será el escenario de un partido determinante, donde ambos técnicos buscarán la mejor combinación para contrarrestar las fortalezas del rival. Con bajas importantes y piezas clave que regresan, las alineaciones iniciales pueden marcar el desenlace de la eliminatoria.

La Real Sociedad apuesta por su fortaleza en casa

El conjunto dirigido por Imanol Alguacil ha convertido su estadio en un verdadero bastión. De los últimos 13 encuentros disputados en Anoeta, ha conseguido 11 victorias, un dato que refuerza la confianza del equipo para afrontar el reto ante el poderoso Real Madrid.

Para este encuentro, el entrenador de los txuri-urdin contará con tres bajas confirmadas: Álvaro Odriozola, Arsen Zakharyan y Jon Pacheco, todos fuera por lesión. Sin embargo, ha recibido buenas noticias con la recuperación de Nayef Aguerd y Luka Sucic, quienes parecían descartados pero finalmente estarán disponibles. Además, Sheraldo Becker, sancionado en Liga, podrá ser parte de la convocatoria copera.

Con estas novedades y con la ventaja de tener jugadores clave descansados tras la rotación ante el Leganés en la jornada anterior, Alguacil podrá presentar un once con su bloque más habitual para intentar imponerse ante los merengues.

Alineación probable de la Real Sociedad:

Remiro; Aramburu, Aritz, Zubeldia, Aihen; Zubimendi, Olasagasti, Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

El Real Madrid y sus rotaciones estratégicas

El equipo de Carlo Ancelotti llega a este tramo de la Copa del Rey en plena pelea por múltiples frentes. La defensa del liderato en LaLiga, el inminente cruce ante el Atlético de Madrid en Champions League y la acumulación de minutos han llevado al técnico italiano a planificar una gestión de plantilla clave.

El Real Madrid ha superado en esta edición a la Deportiva Minera, Celta de Vigo y Leganés, y aunque la Copa no es la prioridad del club, la posibilidad de alcanzar una nueva final no pasa desapercibida. Ancelotti optará por un once con modificaciones respecto a los últimos encuentros, dando descanso a algunos titulares habituales y permitiendo la entrada de jugadores con menos minutos en la temporada.

En defensa, el alemán Antonio Rüdiger regresará al equipo tras descansar ante el Girona, al igual que Dani Ceballos y Jude Bellingham, este último sancionado en el último encuentro liguero. En el arco, Andriy Lunin recibirá la oportunidad de ser titular, ya que sigue ocupando el puesto de Thibaut Courtois, quien se encuentra en la fase final de su recuperación.

Otra de las decisiones clave será la participación de Fede Valverde. El uruguayo arrastra molestias y todo indica que arrancará desde el banquillo. En su lugar, Eduardo Camavinga ocuparía el mediocampo junto a Ceballos y Bellingham. En los laterales, Lucas Vázquez repetirá en la derecha, mientras que Fran García tendrá minutos por la banda izquierda.

La gran incógnita está en el ataque. Rodrygo y Vinícius parecen fijos en el esquema, pero Kylian Mbappé podría no estar al 100% tras una intervención bucal reciente. Si Ancelotti decide reservarlo, Endrick o Brahim Díaz podrían tener protagonismo.

Alineación probable del Real Madrid:

Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Asencio, Fran García; Camavinga, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Un partido que marcará la eliminatoria

Con Anoeta como escenario y dos equipos con estilos bien marcados, este primer capítulo de la semifinal será crucial para definir el rumbo de la serie. La Real Sociedad confía en su fortaleza como local y en el empuje de su afición, mientras que el Real Madrid buscará aprovechar su experiencia en instancias decisivas.

La mesa está servida para un partido que promete emoción, intensidad y un duelo táctico entre Alguacil y Ancelotti. Todo se decidirá en el campo, donde los onces iniciales jugarán un papel determinante en el desarrollo del encuentro.