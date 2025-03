La Real Sociedad y el Manchester United se preparan para un choque decisivo en la UEFA Europa League, donde ambos equipos buscarán un resultado que los acerque a la siguiente fase. El conjunto español quiere hacer valer su fortaleza en casa y viajar a Inglaterra con una ventaja que lo acerque a una clasificación histórica en Old Trafford.

Por otro lado, los ‘Red Devils’ atraviesan uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Con una temporada plagada de dudas, críticas a la gestión del club y una irregularidad alarmante en la Premier League, la Europa League representa su última oportunidad de rescatar un año que hasta ahora ha sido una pesadilla.

Mikel Oyarzabal for Real Sociedad:

☑️370 games

⚽️105 goals

🅰️58 assists

n academy graduate, a captain, a leader, and already a living legend at just 27 years old. ⚪️🔵 pic.twitter.com/t5CmTpwk76

— Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) January 16, 2025