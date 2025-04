¿Juega Pedro Ibáñez frente a Caracas? El lateral derecho peruano sufre un malestar físico que podría marginarlo del choque ante Caracas por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocas horas de enfrentar a Caracas FC por la Copa Sudamericana, Cienciano recibió una noticia que podría modificar sus planes iniciales: Pedro Ibáñez, habitual titular en la banda derecha, presenta un malestar físico que lo pone en duda para el compromiso internacional. El futbolista no está descartado, pero su participación dependerá de cómo responda en las próximas horas.

UNA MOLESTIA QUE CAMBIA EL ESCENARIO

Pedro Ibáñez, de 24 años, ha sido una pieza clave en el esquema defensivo del equipo cusqueño. Su despliegue, velocidad y capacidad para cerrar espacios lo convirtieron en una garantía por el sector derecho, y su posible ausencia obliga al cuerpo técnico a replantear su estrategia frente al conjunto venezolano.

El lateral arrastra una molestia muscular que, si bien no reviste gravedad, requiere control y seguimiento para evitar una lesión mayor. El jugador fue sometido a estudios y no participó con normalidad de los entrenamientos previos, lo que encendió las alarmas en el banco de suplentes.

EL CUERPO TÉCNICO NO ARRIESGARÁ INNECESARIAMENTE

Desde el entorno de Cienciano fueron cautos. La consigna es clara: no forzar a ningún jugador que no esté al 100%, sobre todo en una fase de grupos donde aún restan varios partidos por disputar. Si bien Ibáñez no está descartado, su inclusión en el once inicial dependerá exclusivamente de cómo evolucione el malestar que lo aqueja.

El entrenador y su cuerpo médico evaluarán en las próximas horas si el defensor puede ser parte de la delegación que viaje o si se quedará al margen para continuar con su recuperación en Cusco. De no estar disponible, Cienciano deberá apostar por una variante de urgencia, lo que podría implicar modificaciones también en el funcionamiento ofensivo.

UNA BAJA QUE PODRÍA PESAR

La posible ausencia de Ibáñez no es menor. Caracas, rival de turno, es un equipo que apuesta por la velocidad en ataque y la proyección por las bandas. No contar con el peruano significaría perder un equilibrio defensivo importante ante un adversario que sabe explotar los espacios.

Además, su experiencia en torneos internacionales es un plus en partidos de este calibre, donde los detalles marcan diferencias. Ibáñez ha sido uno de los más regulares en la última línea del conjunto imperial, y su baja obligaría a confiar en una pieza con menos rodaje.