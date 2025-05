Este viernes 9 de mayo, a las 20:45 hora local (13:45 en República Dominicana y 12:45 del centro de México), el Stadio Giuseppe Meazza será el epicentro de un partido con múltiples capas de tensión. AC Milan y Bologna no solo se enfrentan en una jornada crucial de la Serie A, también se preparan para verse las caras en la inminente final de la Copa Italiana. A tan solo cinco días de ese duelo definitivo, ambos técnicos han revelado sus alineaciones iniciales para este choque liguero que puede marcar el pulso de la recta final de la temporada. El encuentro se disputará ante más de 80 mil espectadores que esperan un espectáculo cargado de táctica, talento y ambición.

El nuevo Milan de Sérgio Conceição continúa tomando forma con decisiones valientes en su esquema táctico y una clara apuesta por jugadores de carácter internacional. El técnico portugués ha confirmado una alineación con defensa de tres y un ataque versátil, en busca de mantener la racha positiva que su equipo atraviesa tras sus últimas victorias en Serie A y la contundente clasificación a la final de la Copa Italiana tras vencer al Inter.

Once titular confirmado del AC Milan:

En el banquillo destacan nombres de peso como Santiago Giménez, quien podría tener minutos en el segundo tiempo, así como Tammy Abraham, Chukwueze y Kyle Walker. También están disponibles Florenzi, Gabbia, Musah y Sportiello, mientras que Rafael Leão y Youssouf Fofana no serán de la partida por lesión.

La estrategia de Conceição parece buscar amplitud y velocidad en los carriles, movilidad entre líneas con Pulisic y Félix, y poder de remate con Jović, en un once que combina juventud, experiencia y ambición europea.

A VERY good two minutes for the Rossoneri 😅#GenoaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/5Zz2LTBOlU

— AC Milan (@acmilan) May 5, 2025