El AC Milan regresa a la acción en la Copa Italia 2025-26 y lo hace frente al Lecce, en un duelo que acapara las miradas de la afición mexicana por la presencia de Santiago Giménez, quien apunta a la titularidad en el Estadio San Siro. El partido corresponde a la segunda ronda del torneo y se disputará este martes 23 de septiembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).
El delantero azteca atraviesa un arranque de temporada complicado y todavía no logra convertir con la camiseta rossonera, aunque su entrenador, Massimiliano Allegri, le ha expresado confianza y pidió calma al entorno. Esta será su segunda participación en la Copa Italia, competencia en la que el Milan busca revancha tras caer en la final de la edición pasada.
Historial entre Milán y Lecce
Ambos equipos se han enfrentado en ocho ocasiones, con un saldo de cinco victorias para el Milan y tres empates. El antecedente más reciente fue en la Serie A, donde los de San Siro se impusieron por 2-0.
Posibles alineaciones de Milán vs Lecce
- AC Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernández; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Leão, Santi Giménez.
- Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Blin, Oudin; Banda, Krstović, Sansone.
Estadio del partido
El encuentro se jugará en el mítico Estadio San Siro, también conocido como Giuseppe Meazza, con capacidad para más de 75 mil espectadores.
Dónde ver Milán vs Lecce en México
El partido será transmitido en exclusiva por Caliente TV, disponible en dispositivos con sistemas operativos iOS y Android.
Pronóstico del Milán vs Lecce
Los rossoneri parten como favoritos por la calidad de su plantel y el buen momento en Serie A, donde vienen de golear 3-0 al Udinese. Todo apunta a que dominarán el encuentro y buscarán que Santi Giménez se reencuentre con el gol.
Próximos partidos
- Milan: vs Napoli (28 de septiembre), vs Juventus (5 de octubre), vs Fiorentina (19 de octubre).
- Lecce: vs Bolonia (28 de septiembre), vs Parma (14 de octubre), vs Sassuolo (18 de octubre).
