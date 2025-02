Con la gran final de la Recopa Sudamericana en el horizonte, Racing Club intensifica su preparación de cara al duelo de vuelta ante Botafogo, tras la victoria 2-0 en la ida. Gustavo Costas no solo está enfocado en ajustar los detalles tácticos para sostener la ventaja en Río de Janeiro, sino también en la evolución física de dos piezas clave: Santiago Sosa y Luciano Vietto.

Mientras el mediocampista sigue recuperándose de una lesión en la rodilla, el delantero trabaja para dejar atrás una molestia muscular que lo obligó a salir en el último partido.

La evolución de Santiago Sosa: ¿llega al partido en Brasil?

Santiago Sosa ha sido una baja sensible para Racing en las últimas semanas. El mediocampista sufrió un esguince en la rodilla derecha el pasado 3 de febrero, en la derrota ante Estudiantes en La Plata. Aunque completó aquel partido, los estudios posteriores confirmaron la lesión, lo que lo marginó de los compromisos contra Boca, Tigre, Argentinos Juniors y Botafogo.

Este domingo, en el segundo entrenamiento consecutivo, Sosa realizó tareas de campo y trabajos físicos diferenciados, mostrando avances en su recuperación. Sin embargo, su presencia como titular en Brasil parece poco probable, ya que todavía necesita recuperar ritmo de competencia. En el mejor de los casos, podría integrar el banco de suplentes.

Su ausencia obligó a Costas a reestructurar la defensa, manteniendo la línea de tres con diferentes nombres: Germán Conti ocupó su lugar ante Tigre, mientras que Nazareno Colombo lo reemplazó en los otros encuentros, destacándose especialmente en la ida ante Botafogo.

Luciano Vietto, con una molestia pero sin riesgo para la vuelta

Otro futbolista que genera preocupación en el cuerpo técnico es Luciano Vietto, quien no pudo completar el partido de ida ante Botafogo por una molestia en el isquiotibial izquierdo. A diferencia de Sosa, su lesión no reviste gravedad y no requirió estudios médicos. Todo indica que seguirá en el equipo titular en el duelo decisivo en Río de Janeiro.

García Basso, otra baja confirmada en Racing

Mientras Costas analiza opciones para la revancha copera, una ausencia confirmada es la de Agustín García Basso, quien sufrió una fisura en el peroné derecho tras recibir un fuerte impacto en el partido contra Barracas Central. Se espera que su recuperación se extienda por al menos dos semanas más, por lo que Santiago Quiros continuará ocupando su lugar en la zaga central.

La gran final: Racing busca sellar el título en Brasil

Con ventaja de 2-0 en la serie, Racing viajará a Río de Janeiro con el objetivo de cerrar la Recopa Sudamericana y levantar un nuevo título internacional. La Academia sabe que Botafogo apostará por una remontada agresiva, por lo que Costas trabaja en un plan para sostener la diferencia y aprovechar los espacios en ataque.

Mientras la expectativa crece entre los hinchas, Racing afina los últimos detalles para un partido que puede marcar un hito en la historia del club.