Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Doosan Arena se viste de gala este jueves 6 de marzo para recibir un choque crucial en los octavos de final de la Europa League. Viktoria Plzen, una de las revelaciones del torneo, intentará aprovechar su localía para sacar ventaja ante una Lazio que llega con un plantel golpeado por las lesiones, pero con la experiencia y calidad necesarias para sortear cualquier obstáculo.

Con planteamientos tácticos bien definidos, los checos apostarán por una formación 3-4-1-2, buscando solidez defensiva y velocidad en la transición ofensiva. Por su parte, los italianos confiarán en su habitual 4-2-3-1, con un mediocampo combativo y delanteros con capacidad de generar peligro en cualquier momento.

Bajo la dirección de Miroslav Koubek, el Viktoria Plzen ha demostrado ser un equipo altamente competitivo esta temporada. Se mantiene en la pelea por el título en el campeonato checo y viene de una fase de playoffs donde eliminó al Ferencváros con una gran remontada en casa. Ahora, el objetivo es hacer valer su condición de local para tomar ventaja en la serie ante la Lazio.

El equipo contará con Martin Jedlička en la portería, respaldado por una línea de tres defensores compuesta por Sampson Dweh, Svetozar Markovic y Vaclav Jemelka. En el mediocampo, Lukáš Cerv y Lukas Kalvach asumirán la contención, mientras que Cadu y Pavel Šulc se proyectarán por las bandas. En ataque, Amar Memić, Matej Vydra y Fortune Bassey buscarán perforar la defensa rival.

Pese a contar con un plantel competitivo, Koubek tendrá dos bajas sensibles para este encuentro: Cheick Souare y Christophe Kabongo, ambos descartados por lesión.

El conjunto dirigido por Marco Baroni llega a este compromiso con una temporada de altibajos en la Serie A, pero con la convicción de que la Europa League puede ser el torneo donde logren consolidarse. La Lazio avanzó directamente a los octavos de final tras terminar como líder de su grupo, lo que le permitió evitar la fase de playoffs y enfocarse en mejorar su rendimiento.

Para este partido, los italianos saldrán con Ivan Provedel en la portería, una línea de cuatro defensores formada por Adam Marusic, Mario Gila, Patric y Nuno Tavares. En la medular, Nicolò Rovella y Matteo Guendouzi tendrán la tarea de equilibrar el equipo y conectar con la ofensiva. En ataque, Gustav Isaksen, Boulaye Dia, Mattia Zaccagni y Tijanni Noslin intentarán quebrar el orden defensivo del Plzen.

Las bajas son un factor a considerar para los romanos. La Lazio no podrá contar con su goleador Taty Castellanos, además de Alessio Romagnoli, Fisayo Dele-Bashiru y Elseid Hysaj, todos fuera por lesión.

We’ll face Viktoria Plzen in the @EuropaLeague last 16 👊#AvantiLazio#UEL pic.twitter.com/aAmu24frW0

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 21, 2025