La UEFA Europa League 2025 entra en su fase de mayor exigencia y el Aspmyra Stadion de Noruega será el escenario de un choque tan inesperado como apasionante. Este jueves 10 de abril, desde las 13:45 (hora local), Bodo Glimt, una de las sorpresas del certamen, recibirá a Lazio, con el objetivo de sacar ventaja en la ida de los cuartos de final. Los de Kjetil Knutsen se han hecho fuertes en casa y sueñan con derribar a un gigante italiano que llega con varias bajas y con la presión de evitar un nuevo traspié europeo.

Lejos de ser una revelación pasajera, Bodo Glimt se ha consolidado como un equipo competitivo y de alto vuelo cada vez que actúa como local. En el Aspmyra Stadion, con apenas 8.270 asientos, el conjunto noruego ha construido una mística difícil de romper, con un estilo ofensivo basado en transiciones rápidas, presión alta y solidez en el medio.

El técnico Kjetil Knutsen apostará por su clásico 4-3-3, con el tridente ofensivo conformado por Ole Blomberg, Kasper Høgh y Jens Petter Hauge, ex Milan. En el medio, el capitán Patrick Berg será el termómetro del equipo, acompañado por la intensidad de Saltnes y Evjen.

El principal ausente será Gaute Vetti, mediocampista clave en la rotación, pero los noruegos han demostrado saber reinventarse con eficacia, incluso ante rivales superiores en plantilla y presupuesto.

Global kick off times across the world today 🌍#BodoLazio#UEL #AvantiLazio pic.twitter.com/eXs1d70BVT

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 10, 2025