La Atalanta BC de Gian Piero Gasperini ratifica el extraordinario crecimiento de su marca a nivel industrial y scouts bursátiles en el plano mundial. El conjunto de Bérgamo dice presente en el certamen enviando una compacta delegación de 4 futbolistas caracterizados por el orden táctico estricto y un despliegue físico de primer nivel de la UEFA.
El impacto de los convocados
El club de la Dea aporta una enorme solidez al fondo defensivo de los equipos africanos y de los Balcanes. La gran carta bursátil del equipo en el torneo es el defensor central de Costa de Marfil, Odilon Kossounou, tasado en unos respetables €25.00 millones de euros. La medular y el ataque de los Diablos Rojos de Bélgica encuentra creatividad y volumen asociativo en el desequilibrio de Charles De Ketelaere (€38.00M).
Lista de Convocados (4): Charles De Ketelaere (Bélgica), Sead Kolašinac (Bosnia), Mario Pasalic (Croacia), Odilon Kossounou (Costa de Marfil).
Curiosidades del Monedero
La resistencia balcánica: La Atalanta blinda las pizarras defensivas de los proyectos europeos aportando la jerarquía granítica del central bosnio Sead Kolašinac (€4.00M) y el volumen de juego del volante croata Mario Pašalić (€13.00M).
Ritmo Gasperini: Todos los convocados de la Atalanta llegan al torneo con un estándar físico superior, moldeado bajo la rigurosa disciplina táctica del Calcio italiano.
Tabla Detallada de Convocados de la Dea
|Jugador
|Posición
|Selección Nacional
|Valor de Mercado (Est.)
|Charles De Ketelaere
|Delantero
|🇧🇪 Bélgica
|€38.00M
|Odilon Kossounou
|Defensor
|🇨🇮 Costa de Marfil
|€25.00M
|Mario Pašalić
|Mediocampista
|🇭🇷 Croacia
|€13.00M
|Sead Kolašinac
|Defensor
|🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
|€4.00M