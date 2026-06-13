La Atalanta BC de Gian Piero Gasperini ratifica el extraordinario crecimiento de su marca a nivel industrial y scouts bursátiles en el plano mundial. El conjunto de Bérgamo dice presente en el certamen enviando una compacta delegación de 4 futbolistas caracterizados por el orden táctico estricto y un despliegue físico de primer nivel de la UEFA.

El impacto de los convocados

El club de la Dea aporta una enorme solidez al fondo defensivo de los equipos africanos y de los Balcanes. La gran carta bursátil del equipo en el torneo es el defensor central de Costa de Marfil, Odilon Kossounou, tasado en unos respetables €25.00 millones de euros. La medular y el ataque de los Diablos Rojos de Bélgica encuentra creatividad y volumen asociativo en el desequilibrio de Charles De Ketelaere (€38.00M).

Lista de Convocados (4): Charles De Ketelaere (Bélgica), Sead Kolašinac (Bosnia), Mario Pasalic (Croacia), Odilon Kossounou (Costa de Marfil).

Curiosidades del Monedero

La resistencia balcánica: La Atalanta blinda las pizarras defensivas de los proyectos europeos aportando la jerarquía granítica del central bosnio Sead Kolašinac (€4.00M) y el volumen de juego del volante croata Mario Pašalić (€13.00M).

Ritmo Gasperini: Todos los convocados de la Atalanta llegan al torneo con un estándar físico superior, moldeado bajo la rigurosa disciplina táctica del Calcio italiano.

Tabla Detallada de Convocados de la Dea

Jugador Posición Selección Nacional Valor de Mercado (Est.)
Charles De Ketelaere Delantero 🇧🇪 Bélgica €38.00M
Odilon Kossounou Defensor 🇨🇮 Costa de Marfil €25.00M
Mario Pašalić Mediocampista 🇭🇷 Croacia €13.00M
Sead Kolašinac Defensor 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina €4.00M

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