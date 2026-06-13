Jugadores de la Atalanta BC en el Mundial 2026 Pizarra de Bérgamo internacional: Los 4 obreros de élite de la Atalanta en el Mundial 2026. El conjunto de Bérgamo dice presente aportando futbolistas de inmenso orden táctico y despliegue físico europeo.

La Atalanta BC de Gian Piero Gasperini ratifica el extraordinario crecimiento de su marca a nivel industrial y scouts bursátiles en el plano mundial. El conjunto de Bérgamo dice presente en el certamen enviando una compacta delegación de 4 futbolistas caracterizados por el orden táctico estricto y un despliegue físico de primer nivel de la UEFA.

El impacto de los convocados

El club de la Dea aporta una enorme solidez al fondo defensivo de los equipos africanos y de los Balcanes. La gran carta bursátil del equipo en el torneo es el defensor central de Costa de Marfil, Odilon Kossounou, tasado en unos respetables €25.00 millones de euros. La medular y el ataque de los Diablos Rojos de Bélgica encuentra creatividad y volumen asociativo en el desequilibrio de Charles De Ketelaere (€38.00M).

Lista de Convocados (4): Charles De Ketelaere (Bélgica), Sead Kolašinac (Bosnia), Mario Pasalic (Croacia), Odilon Kossounou (Costa de Marfil).

Curiosidades del Monedero

La resistencia balcánica: La Atalanta blinda las pizarras defensivas de los proyectos europeos aportando la jerarquía granítica del central bosnio Sead Kolašinac (€4.00M) y el volumen de juego del volante croata Mario Pašalić (€13.00M).

Ritmo Gasperini: Todos los convocados de la Atalanta llegan al torneo con un estándar físico superior, moldeado bajo la rigurosa disciplina táctica del Calcio italiano.

Tabla Detallada de Convocados de la Dea