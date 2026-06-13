Jugadores de la Juventus en el Mundial 2026 Vitrina de la Vecchia Signora: Las 5 joyas de la Juventus que revientan las bolsas del Mundial 2026. Jerarquía sureña en el mapamundi: Los 5 pilares del SSC Napoli en el Mundial 2026. La Vecchia Signora echa mano de sus activos fijados en las principales bolsas de piernas para el certamen.

La Juventus de Turín ratifica su extraordinario estatus en la cúspide industrial de los mercados de piernas europeos, presentándose en el Mundial 2026 con una lista compacta de 5 futbolistas de inmenso valor de reventa. El conjunto piamontés esparce estratégicamente sus activos en frentes de la Concacaf, la UEFA y la Conmebol.

El impacto de los convocados

El club bianconero pisa firmemente en la bolsa de valores al aportar la delantera de la Selección de Canadá con el letal ariete Jonathan David, tasado tras su mudanza a Turín en unos imponentes €30.00 millones. El centro de operaciones de los Estados Unidos de Pochettino suma la cuota de músculo e intensidad en el medio campo de Weston McKennie (€28.00M), mientras que la Selección de Turquía de Montella añade la deslumbrante chispa técnica de la joven perla Kenan Yıldız (€35.00M).

Lista de Convocados (5): Jonathan David (Canadá), Kenan Yıldız (Turquía), Bremer (Brasil), Weston McKennie (EE.UU.), Francisco Conceição (Portugal).

Curiosidades del Monedero

El muro de Río: La Juventus blinda el fondo defensivo de la Selección de Brasil aportando la imponente presencia física de su central estrella, Bremer, un baluarte indispensable en las bolsas europeas.

Extremos lusos: El ataque del renovado esquema de Portugal añade desborde de Primera División gracias a las incorporaciones bursátiles del atacante Francisco Conceição (€22.00M).

Tabla Detallada de Convocados Bianconeros