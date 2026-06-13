El AC Milan se hace presente en la gran fiesta de las naciones exhibiendo una estructura caracterizada por extremos supersónicos, músculo medular y portería de primerísimo orden internacional. El conjunto rossonero coloca a 5 de sus activos bursátiles en frentes de máxima exigencia de la UEFA, la Concacaf y las eliminatorias mundiales.
El impacto de los convocados
El club de Milán controla los hilos tácticos de la banda izquierda y el fondo defensivo de la Francia de Didier Deschamps al aportar al unísono al guardameta inamovible Mike Maignan (€38.00M) y las transiciones supersónicas de Theo Hernández, quien inyecta volumen financiero tras su cotizado paso al plano internacional. El ataque de Portugal encuentra desborde y potencia de primer nivel gracias a la velocidad fija del extremo Rafael Leão, fijado en unos espectaculares €75.00 millones.
Lista de Convocados (5): Santiago Giménez (México), Rafael Leão (Portugal), Mike Maignan (Francia), Theo Hernández (Francia), Alexis Saelemaekers (Bélgica).
Curiosidades del Monedero
El ariete azteca: El Milan se transforma en el gran bastión comercial de la Concacaf al aportar la ficha de su flamante delantero centro, Santiago Giménez, el jugador franquicia y activo más caro de la Selección de México en la cita de 2026 (€18.00M).
El recambio belga: La medular y el ataque de los Diablos Rojos de Bélgica suma la cuota de desequilibrio y frescura del veloz extremo Alexis Saelemaekers.
Tabla Detallada de Convocados Rossoneros
|Jugador
|Posición
|Selección Nacional
|Valor de Mercado (Est.)
|Rafael Leão
|Delantero
|🇵🇹 Portugal
|€75.00M
|Mike Maignan
|Arquero
|🇫🇷 Francia
|€38.00M
|Theo Hernández
|Defensor
|🇫🇷 Francia
|€35.00M
|Santiago Giménez
|Delantero
|🇲🇽 México
|€18.00M
|Alexis Saelemaekers
|Delantero
|🇧🇪 Bélgica
|€12.00M