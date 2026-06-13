El AC Milan se hace presente en la gran fiesta de las naciones exhibiendo una estructura caracterizada por extremos supersónicos, músculo medular y portería de primerísimo orden internacional. El conjunto rossonero coloca a 5 de sus activos bursátiles en frentes de máxima exigencia de la UEFA, la Concacaf y las eliminatorias mundiales.

El impacto de los convocados

El club de Milán controla los hilos tácticos de la banda izquierda y el fondo defensivo de la Francia de Didier Deschamps al aportar al unísono al guardameta inamovible Mike Maignan (€38.00M) y las transiciones supersónicas de Theo Hernández, quien inyecta volumen financiero tras su cotizado paso al plano internacional. El ataque de Portugal encuentra desborde y potencia de primer nivel gracias a la velocidad fija del extremo Rafael Leão, fijado en unos espectaculares €75.00 millones.

Lista de Convocados (5): Santiago Giménez (México), Rafael Leão (Portugal), Mike Maignan (Francia), Theo Hernández (Francia), Alexis Saelemaekers (Bélgica).

Curiosidades del Monedero

El ariete azteca: El Milan se transforma en el gran bastión comercial de la Concacaf al aportar la ficha de su flamante delantero centro, Santiago Giménez, el jugador franquicia y activo más caro de la Selección de México en la cita de 2026 (€18.00M).

El recambio belga: La medular y el ataque de los Diablos Rojos de Bélgica suma la cuota de desequilibrio y frescura del veloz extremo Alexis Saelemaekers.

Tabla Detallada de Convocados Rossoneros

Jugador Posición Selección Nacional Valor de Mercado (Est.)
Rafael Leão Delantero 🇵🇹 Portugal €75.00M
Mike Maignan Arquero 🇫🇷 Francia €38.00M
Theo Hernández Defensor 🇫🇷 Francia €35.00M
Santiago Giménez Delantero 🇲🇽 México €18.00M
Alexis Saelemaekers Delantero 🇧🇪 Bélgica €12.00M

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