Jugadores del AC Milan en el Mundial 2026 Velocidad y murallas de San Siro: Los 5 embajadores del AC Milan que encienden el Mundial 2026. El cuadro Rossonero blinda las bandas supersónicas y la portería de varios de los proyectos más lucrativos del planeta.

El AC Milan se hace presente en la gran fiesta de las naciones exhibiendo una estructura caracterizada por extremos supersónicos, músculo medular y portería de primerísimo orden internacional. El conjunto rossonero coloca a 5 de sus activos bursátiles en frentes de máxima exigencia de la UEFA, la Concacaf y las eliminatorias mundiales.

El impacto de los convocados

El club de Milán controla los hilos tácticos de la banda izquierda y el fondo defensivo de la Francia de Didier Deschamps al aportar al unísono al guardameta inamovible Mike Maignan (€38.00M) y las transiciones supersónicas de Theo Hernández, quien inyecta volumen financiero tras su cotizado paso al plano internacional. El ataque de Portugal encuentra desborde y potencia de primer nivel gracias a la velocidad fija del extremo Rafael Leão, fijado en unos espectaculares €75.00 millones.

Lista de Convocados (5): Santiago Giménez (México), Rafael Leão (Portugal), Mike Maignan (Francia), Theo Hernández (Francia), Alexis Saelemaekers (Bélgica).

Curiosidades del Monedero

El ariete azteca: El Milan se transforma en el gran bastión comercial de la Concacaf al aportar la ficha de su flamante delantero centro, Santiago Giménez, el jugador franquicia y activo más caro de la Selección de México en la cita de 2026 (€18.00M).

El recambio belga: La medular y el ataque de los Diablos Rojos de Bélgica suma la cuota de desequilibrio y frescura del veloz extremo Alexis Saelemaekers.

Tabla Detallada de Convocados Rossoneros