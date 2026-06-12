Jugadores del Arsenal FC en el Mundial 2026 Cañones apuntando al oro: Los 7 baluartes del Arsenal FC en el Mundial 2026. Los Gunners de Londres blindan de forma espectacular el centro de operaciones defensivo y medular de las potencias mundiales.

El Arsenal de Mikel Arteta ratifica su extraordinario estatus en la élite bursátil de la industria futbolística, presentándose en el Mundial 2026 con una lista de 7 futbolistas de inmenso calibre. Los Gunners de Londres blinden de forma espectacular el centro de operaciones defensivo, medular y de ataque de los máximos candidatos al título de la FIFA.

El impacto de los convocados

El club del Emirates Stadium pisa con autoridad en la bolsa de valores al aportar al unísono al pivote de Inglaterra, Declan Rice, tasado en unos imponentes €120.00 millones, flanqueado en el ataque británico por el vertiginoso extremo Bukayo Saka, fijado en unos espectaculares €110.00 millones. El medio campo ofensivo echa mano de la excelsa ingeniería asociativa de Martin Ødegaard, capitán y metrónomo de Noruega, mientras que Leandro Trossard inyecta desequilibrio en el frente belga.

Lista de Convocados (7): Declan Rice (Inglaterra), Bukayo Saka (Inglaterra), Noni Madueke (Inglaterra), Gabriel Magalhaes (Brasil), Gabriel Martinelli (Brasil), Martin Ødegaard (Noruega), Leandro Trossard (Bélgica).

Curiosidades del Monedero

El muro defensivo de Río: El Arsenal blinda el fondo defensivo de la Selección de Brasil aportando el impecable nivel de Gabriel Magalhães, tasado en unos lucrativos €75.00 millones gracias a su soberbio presente en el plano de clubes, acompañado por el revulsivo extremo Gabriel Martinelli (€45.00M).

El recambio de los inventores: La medular de los Three Lions suma la cuota de frescura juvenil del veloz extremo Noni Madueke, una de las cartas más dinámicas del certamen.

Tabla Detallada de Convocados Gunners