El Atlético de Madrid del “Cholo” Diego Simeone da un golpe de autoridad en las oficinas estadísticas del certamen, instalándose con fuerza en el Top 5 de los clubes que más jugadores aportan a la Copa del Mundo. El cuadro rojiblanco inyecta una dosis brutal de competitividad, carácter e intensidad defensiva, concentrando sus fuerzas de forma masiva en el continente americano.

El impacto de los convocados

El club del Metropolitano se convierte en el gran socio estratégico de la Selección de Argentina, proveyendo al esquema de Lionel Scaloni de piezas fundamentales en todas las líneas. La gran joya bursátil de la chequera colchonera es la “Araña” Julián Álvarez, quien lidera el monedero albiceleste tasado en unos imponentes €90.00 millones. El despliegue de Rodrigo De Paul y Nahuel Molina promete blindar el gen competitivo de los campeones defensores, mientras que Thiago Almada inyecta la cuota de desequilibrio millonario tras su revalorización.

Lista de Convocados (9): Julián Álvarez (Argentina), Rodrigo De Paul (Argentina), Nahuel Molina (Argentina), Ángel Correa (Argentina), Juan Musso (Argentina), Marcos Llorente (España), Marc Pubill (España), Álex Baena (España), Obed Vargas (México).

Curiosidades del Monedero

La perla azteca: El Atlético muerde el mercado norteamericano al aportar la ficha de Obed Vargas, el talentoso mediocampista que se ha consolidado en el núcleo de renovación de la Selección de México de Javier Aguirre.

El recambio de La Roja: En el plano local europeo, el club blinda las bandas del futuro de España inyectando el valor bursátil de hombres fogueados en Primera División como Marc Pubill y el desequilibrio en ataque de Álex Baena.

Tabla Detallada de Convocados Colchoneros

Jugador Posición Selección Nacional Valor de Mercado (Est.)
Julián Álvarez Delantero Argentina €90.00M
Álex Baena Delantero  España €40.00M
Thiago Almada Mediocampista Argentina €25.00M
Marcos Llorente Defensa España €20.00M
Nahuel Molina Defensa Argentina €20.00M
Nicolás González Mediocampista Argentina €18.00M
Juan Musso Arquero Argentina €8.00M
Marc Pubill Defensa España €8.00M
Obed Vargas Mediocampista México €6.00M

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