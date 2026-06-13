Jugadores del Bayer Leverkusen en el Mundial 2026 La marca de Xabi en la gran cita: Los 5 campeones del Bayer Leverkusen que conquistan el Mundial 2026. Las "Aspirinas" de Xabi Alonso colocan en las vitrinas a varios de los campeones locales fogueados al máximo nivel.

El Bayer Leverkusen ratifica el extraordinario crecimiento bursátil e industrial de su proyecto global, presentándose en el Mundial 2026 con una lista compacta de 5 futbolistas moldeados bajo la alta exigencia de Xabi Alonso. El conjunto de las “Aspirinas” coloca activos fijos de inmenso orden conceptual en las pizarras de la UEFA, la Conmebol y la Concacaf.

El impacto de los convocados

El club del BayArena pisa firmemente en la bolsa de valores al aportar la zaga central de la histórica generación dorada de Ecuador con el mariscal Piero Hincapié, tasado en unos imponentes €45.00 millones, asediado por los grandes transatlánticos del planeta. El desequilibrio en ataque de la República Checa cuenta con la potencia física de su ariete histórico Patrik Schick (€18.00M), mientras que la Selección de Argentina de Scaloni suma la cuota de orden medular de Exequiel Palacios.

Lista de Convocados (5): Piero Hincapié (Ecuador), Patrik Schick (Chequia), Exequiel Palacios (Argentina), Malik Tillman (EE.UU.), Jeremie Frimpong / Jarell Quansah (Inglaterra/Países Bajos).

Curiosidades del Monedero

La medular del Soccer: El Leverkusen blinda el centro de operaciones de los Estados Unidos de Mauricio Pochettino inyectando el valor bursátil y la llegada al área del volante ofensivo Malik Tillman.

El contraste luso/inglés: En un movimiento curioso, el club añade valor institucional a la zaga inglesa mediante la cesión y registro de fichas como Jarell Quansah, sumando roce de Primera División.

Tabla Detallada de Convocados de las Aspirinas