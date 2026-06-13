El Bayern Múnich se erige como una de las máximas potencias institucionales de la Copa del Mundo 2026. El gigante bávaro no solo blinda de forma casi monopolística la columna vertebral de la Selección de Alemania dirigida por Julian Nagelsmann, sino que extiende su enorme dominio bursátil aportando figuras franquicia a proyectos estelares en la Concacaf, la UEFA y la confederación africana.

El impacto de los convocados

El vestuario del Allianz Arena estalla las pizarras financieras gracias a su joya de la medular, Jamal Musiala, tasado en unos estratosféricos €130.00 millones. El ataque de las potencias se ve respaldado de forma imperial por los goles de Harry Kane liderando a Inglaterra, mientras que la zaga de Canadá encuentra su máxima cotización comercial en la velocidad de Alphonso Davies (€40.00M) y Japón hace lo propio con el orden defensivo de Hiroki Ito (€30.00M).

Lista de Convocados (11): Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (todos con Alemania), Kim Minjae (Corea del Sur), Alphonso Davies (Canadá), Hiroki Ito (Japón), Harry Kane (Inglaterra), Nicolas Jackson (Senegal).

Curiosidades del Monedero

El socio de los Leones: Llama poderosamente la atención el impacto del veloz ariete senegalés Nicolas Jackson, quien tras su rutilante mudanza comercial al Bayern Múnich se planta en la cita mundialista como el activo más caro de los Leones de la Teranga (€45.00M).

El muro de Múnich: El Bayern provee al unísono las fichas alemanas de Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich, Jonathan Tah y la tremenda veteranía del arquero Manuel Neuer.

Tabla Detallada de Convocados Bávaros

Jugador Posición Selección Nacional Valor de Mercado (Est.)
Jamal Musiala Mediocampista Alemania €130.00M
Harry Kane Delantero Inglaterra €60.00M
Nicolas Jackson Delantero Senegal €45.00M
Alphonso Davies Defensor Canadá €40.00M
Hiroki Ito Defensor Japón €30.00M
Joshua Kimmich Defensor Alemania €26.00M
Jonathan Tah Defensor Alemania €22.00M
Aleksandar Pavlović Mediocampista Alemania €20.00M
Leon Goretzka Mediocampista Alemania €15.00M
Manuel Neuer Arquero Alemania €2.00M

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