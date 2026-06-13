Jugadores del Borussia Dortmund en el Mundial 2026 La muralla amarilla internacional: Los 6 guerreros del Borussia Dortmund en el Mundial 2026, se hace presente inyectando balance en el centro del campo y la zaga europea.

El Borussia Dortmund dice presente en la cita ecuménica amparada por un bloque de 6 futbolistas que encarnan el despliegue físico y el rigor defensivo del fútbol de élite. El cuadro de la cuenca del Ruhr inyecta una enorme estabilidad táctica, concentrando la mayor parte de sus activos fijos en la Selección de Alemania y en proyectos combativos de frentes internacionales.

El impacto de los convocados

El club del Signal Iduna Park blinda la medular de los combinados de la UEFA aportando el inmenso cartel y la jerarquía táctica del metrónomo de Austria, Marcel Sabitzer, tasado en unos lucrativos €35.00 millones. El fondo defensivo de la Mannschaft suma de golpe la presencia física de Nico Schlotterbeck y Waldemar Anton, acompañados en la recuperación de la medular por la frescura de Felix Nmecha.

Lista de Convocados (6): Nico Schlotterbeck (Alemania), Waldemar Anton (Alemania), Pascal Groß (Alemania), Felix Nmecha (Alemania), Marcel Sabitzer (Austria), Ramy Bensebaïni (Argelia).

Curiosidades del Monedero

La perla británica: Llama la atención la inclusión en la lista de Austria del volante Carney Chukwuemeka, activo de gran proyección que aporta volumen bursátil a la medular centroeuropea bajo el sello institucional del Dortmund.

El cerrojo del Atlas: La zaga de los Zorros del Desierto de Argelia encuentra su principal baluarte de experiencia europea en el lateral Ramy Bensebaïni.

Tabla Detallada de Convocados Borussers