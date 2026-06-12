El FC Barcelona se consolida oficialmente como la cantera y el máximo proveedor de talento para el Mundial 2026. El conjunto de la Ciudad Condal no solo blinda de forma masiva la columna vertebral de la Selección de España dirigida por Luis de la Fuente, sino que esparce sus piezas en varios de los proyectos e industrias futbolísticas de mayor exigencia y jerarquía bursátil de Europa y América.

El impacto de los convocados

El club catalán domina el plano del valor económico gracias a la irrupción de Lamine Yamal, tasado en unos impresionantes €150.00 millones, lo que lo convierte en el activo sub-20 más valioso de toda la competencia ecuménica. La medular de gala de La Roja se habla estrictamente en idioma culé, sumando el ritmo asociativo y la creatividad de Pedri, Dani Olmo y Gavi. En el plano internacional, el Barça aporta la fuerza en la zaga central de la Uruguay de Marcelo Bielsa con Ronald Araujo y el impecable orden de Jules Koundé en la Francia de Deschamps.

Lista de Convocados (12): Lamine Yamal (España), Pedri (España), Dani Olmo (España), Gavi (España), Pau Cubarsí (España), Eric García (España), Ferran Torres (España), Joan García (España), Ronald Araujo (Uruguay), Jules Koundé (Francia), Marcus Rashford (Inglaterra), Hamza Abdelkarim (Egipto).

 Curiosidades del Monedero

La sorpresa egipcia: La gran curiosidad en el ecosistema institucional es la presencia del atacante juvenil de la filial, Hamza Abdelkarim, quien ha sido la gran revelación económica en la lista definitiva de Egipto, compartiendo cartel con figuras de la Premier League.

El exilio británico: La convocatoria del veloz extremo Marcus Rashford con la Selección de Inglaterra inyecta un volumen financiero de €60.00 millones extra a las vitrinas estadísticas de la marca Barcelona en el torneo.

Tabla Detallada de Convocados Culés

Jugador Posición Selección Nacional Valor de Mercado (Est.)
Lamine Yamal Delantero España €150.00M
Pedri Mediocampista España €75.00M
Dani Olmo Mediocampista España €75.00M
Gavi Mediocampista España €75.00M
Ronald Araujo Defensa Uruguay €45.00M
Jules Koundé Defensa Francia €45.00M
Marcus Rashford Delantero Inglaterra €60.00M
Pau Cubarsí Defensa España €40.00M
Ferran Torres Delantero España €30.00M
Eric García Defensa España €20.00M
Hamza Abdelkarim Delantero Egipto €12.00M
Joan García Portero España €8.00M

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