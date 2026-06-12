Jugadores del FC Barcelona en el Mundial 2026 ADN Blaugrana en el mundo: Los 12 jugadores del FC Barcelona que conquistan el Mundial 2026. El conjunto catalán se erige como la gran cantera del torneo mundialista, aportando futbolistas determinantes tanto en el esquema de España como en selecciones internacionales de máxima jerarquía.

El FC Barcelona se consolida oficialmente como la cantera y el máximo proveedor de talento para el Mundial 2026. El conjunto de la Ciudad Condal no solo blinda de forma masiva la columna vertebral de la Selección de España dirigida por Luis de la Fuente, sino que esparce sus piezas en varios de los proyectos e industrias futbolísticas de mayor exigencia y jerarquía bursátil de Europa y América.

El impacto de los convocados

El club catalán domina el plano del valor económico gracias a la irrupción de Lamine Yamal, tasado en unos impresionantes €150.00 millones, lo que lo convierte en el activo sub-20 más valioso de toda la competencia ecuménica. La medular de gala de La Roja se habla estrictamente en idioma culé, sumando el ritmo asociativo y la creatividad de Pedri, Dani Olmo y Gavi. En el plano internacional, el Barça aporta la fuerza en la zaga central de la Uruguay de Marcelo Bielsa con Ronald Araujo y el impecable orden de Jules Koundé en la Francia de Deschamps.

Lista de Convocados (12): Lamine Yamal (España), Pedri (España), Dani Olmo (España), Gavi (España), Pau Cubarsí (España), Eric García (España), Ferran Torres (España), Joan García (España), Ronald Araujo (Uruguay), Jules Koundé (Francia), Marcus Rashford (Inglaterra), Hamza Abdelkarim (Egipto).

Curiosidades del Monedero

La sorpresa egipcia: La gran curiosidad en el ecosistema institucional es la presencia del atacante juvenil de la filial, Hamza Abdelkarim, quien ha sido la gran revelación económica en la lista definitiva de Egipto, compartiendo cartel con figuras de la Premier League.

El exilio británico: La convocatoria del veloz extremo Marcus Rashford con la Selección de Inglaterra inyecta un volumen financiero de €60.00 millones extra a las vitrinas estadísticas de la marca Barcelona en el torneo.

Tabla Detallada de Convocados Culés