El Manchester City se consolida como uno de los motores industriales y deportivos más imponentes de la Copa del Mundo 2026. La escuadra dirigida por Pep Guardiola no solo inyecta el núcleo duro de experiencia y jerarquía en la Selección de Inglaterra, sino que extiende sus tentáculos en frentes de la UEFA, África y Asia, demostrando la naturaleza global del proyecto Sky Blue.

El impacto de los convocados

El Etihad Stadium dice presente en el plano del valor económico con una fuerza brutal gracias a la presencia del letal ariete noruego Erling Haaland, tasado de forma imperial en unos estratosféricos €180.00 millones. La zaga central de los Three Lions se protege con el orden de John Stones y Marc Guéhi, mientras que el medio campo de las potencias mundiales suma la sincronía táctica de Tijjani Reijnders con los Países Bajos y la explosividad de la banda de Jeremy Doku con Bélgica.

Lista de Convocados (11): Erling Haaland (Noruega), Jeremy Doku (Bélgica), Nathan Aké (Países Bajos), Tijjani Reijnders (Países Bajos), John Stones (Inglaterra), Marc Guehi (Inglaterra), James Trafford (Inglaterra), Nico O’Reilly (Inglaterra), Rayan Cherki (Francia), Rayan Aït-Nouri (Argelia), Abdukodir Khusanov (Uzbekistán).

Curiosidades del Monedero

La joya de la medular global: El reciente y rutilante movimiento de mercado que vincula al talentoso mediapunta francés Rayan Cherki con el Manchester City añade una pieza de desequilibrio bursátil tasada en €45.00 millones a las vitrinas estadísticas del club en el torneo.

El tesoro de Asia y Europa del Este: El City blinda las pizarras defensivas de los equipos revelación aportando el perfil joven del zaguero argelino Rayan Aït-Nouri (€38.00M) y el impecable valor del central uzbeko Abdukodir Khusanov (€15.00M).

Tabla Detallada de Convocados Citizens

Jugador Posición Selección Nacional Valor de Mercado (Est.)
Erling Haaland Delantero Noruega €180.00M
Jeremy Doku Delantero Bélgica €65.00M
Tijjani Reijnders Mediocampista Países Bajos €55.00M
John Stones Defensor Inglaterra €38.00M
Marc Guéhi Defensor Inglaterra €38.00M
Nathan Aké Defensor Países Bajos €32.00M
Rayan Cherki Delantero Francia €45.00M
Rayan Aït-Nouri Defensor Argelia €38.00M
Abdukodir Khusanov Defensor Uzbekistán €15.00M
James Trafford Arquero Inglaterra €12.00M
Nico O’Reilly Defensor Inglaterra €5.00M

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