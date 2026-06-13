Jugadores del Napoli en el Mundial 2026 La escuadra del sur italiano inyecta enorme dosis de experiencia en el medio campo y la delantera de los grandes transatlánticos.

El SSC Napoli dice presente en el máximo escenario futbolístico amparado por un grupo de 5 futbolistas de inmensa categoría internacional que encarnan el rigor táctico del Calcio. El conjunto del Diego Armando Maradona inyecta una enorme dosis de experiencia en el medio campo y la delantera de los grandes transatlánticos europeos y sudamericanos.

El impacto de los convocados

El club celeste ejerce una colosal influencia en el armado y las finanzas de la Selección de Bélgica al proveer al unísono de la jerarquía de vestuario de su capitán Kevin De Bruyne (€15.00M nominal por veteranía pero líder absoluto) y los goles del ariete Romelu Lukaku (€25.00M). La medular de Escocia cuenta con la imponente presencia física y llegada al área del volante Scott McTominay, tasado en unos lucrativos €28.00 millones.

Lista de Convocados (5): Jonathan David (Canadá), Kenan Yıldız (Turquía), Bremer (Brasil), Weston McKennie (EE.UU.), Francisco Conceição (Portugal).

Curiosidades del Monedero

La conexión holandesa y charrúa: El Napoli blinda las bandas del torneo ecuménico mediante el desequilibrio en ataque de Noa Lang (€15.00M) con Países Bajos y el orden defensivo de Mathías Olivera (€12.00M) en la Uruguay de Marcelo Bielsa.

Líderes consolidados: La estructura financiera del Napoli en la cita ecuménica se caracteriza por poseer hombres con un estándar comercial consolidado en las cinco grandes ligas de la UEFA.

Tabla Detallada de Convocados Partenopeos