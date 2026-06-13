Jugadores del RB Leipzig en el Mundial 2026 Fábrica de millones y futuro: Los 5 diamantes del RB Leipzig que encienden el Mundial 2026. El proyecto de la factoría energética blinda el músculo bursátil de jóvenes de inmensa proyección europea.

El RB Leipzig ratifica la impecable naturaleza de su modelo industrial: captar el talento joven más cotizado del planeta y proyectarlo hacia las nubes de las bolsas comerciales. El proyecto de la factoría energética dice presente en el Mundial 2026 colocando a 5 de sus hombres en frentes de inmensa exigencia y ritmo físico europeo.

El impacto de los convocados

La gran carta de desequilibrio bursátil del club en el certamen es el veloz extremo noruego Antonio Nusa, cuyo brutal despliegue con el Leipzig ha disparado su ficha comercial fija a unos espectaculares €28.00 millones. El centro de operaciones de la Austria de Rangnick se blinda de forma absoluta en el medio campo con el doble pivote granítico de la factoría: Xaver Schlager y Nicolas Seiwald (€15.00M).

Lista de Convocados (5): David Raum (Alemania), Assan Ouedraogo (Alemania), Nicolas Seiwald (Austria), Xaver Schlager (Austria), Antonio Nusa (Noruega)

Curiosidades del Monedero

Los extremos alemanes: El club inyecta volumen y profundidad a las bandas de la Selección de Alemania aportando el lateral zurdo de David Raum y la tremenda proyección juvenil del volante Assan Ouédraogo (€6.00M).

Billetera joven: Ninguno de los futbolistas que envía el Leipzig acusa veteranía de mercado; todos se sitúan en la curva de máxima revalorización de la industria de Transfermarkt.

Tabla Detallada de Convocados de Leipzig