Jugadores del Real Betis en el Mundial 2026 Conexión verdiblanca internacional: Los 6 embajadores del Real Betis en la gran cita del 2026. El conjunto bético aporta una interesantísima variedad de hombres en el centro del campo y los extremos tácticos europeos.

El Real Betis Balompié ratifica el extraordinario crecimiento de su marca a nivel industrial y bursátil en el plano global. El conjunto de Heliópolis dice presente en el Mundial de naciones enviando una variopinta delegación de 6 futbolistas que añaden jerarquía y experiencia internacional en frentes de la UEFA, la Concacaf y las eliminatorias africanas.

El impacto de los convocados

El club andaluz ejerce una enorme influencia en el armado táctico de la Selección de Marruecos, inyectando el desparpajo y el regate eléctrico de Abde Ezzalzouli, tasado en unos espectaculares €28.00 millones, acompañado por el despliegue granítico y el oficio en contención de Sofyan Amrabat. En el plano europeo de alta competencia, el Betis sostiene la banda izquierda y el fondo defensivo de la experimentada Suiza de Murat Yakin mediante las fichas fijas de Ricardo Rodríguez y Rubén Vargas.

Lista de Convocados (6): Álvaro Fidalgo (México), Ricardo Rodríguez (Suiza), Rubén Vargas (Suiza), Abde Ezzalzouli (Marruecos), Sofyan Amrabat (Marruecos), Cédric Bakambu (RD Congo).

Curiosidades del Monedero

Mística azteca: El club verdiblanco mantiene viva su histórica relación con el balompié de México, aportando en la medular de la Selección Mexicana la cuota de orden y visión de juego del volante Álvaro Fidalgo.

El rugido del leopardo: El ataque de la República Democrática del Congo encuentra su principal baluarte de experiencia en el delantero bético Cédric Bakambu, el hombre gol de los africanos.

Tabla Detallada de Convocados Béticos

Jugador Posición Selección Nacional Valor de Mercado (Est.) Abde Ezzalzouli Delantero Marruecos €28.00M Sofyan Amrabat Mediocampista Marruecos €9.50M Rubén Vargas Delantero Suiza €8.00M Álvaro Fidalgo Mediocampista México €7.00M Cédric Bakambu Delantero RD Congo €2.50M Ricardo Rodríguez Defensa Suiza €1.50M