El Real Betis Balompié ratifica el extraordinario crecimiento de su marca a nivel industrial y bursátil en el plano global. El conjunto de Heliópolis dice presente en el Mundial de naciones enviando una variopinta delegación de 6 futbolistas que añaden jerarquía y experiencia internacional en frentes de la UEFA, la Concacaf y las eliminatorias africanas.
El impacto de los convocados
El club andaluz ejerce una enorme influencia en el armado táctico de la Selección de Marruecos, inyectando el desparpajo y el regate eléctrico de Abde Ezzalzouli, tasado en unos espectaculares €28.00 millones, acompañado por el despliegue granítico y el oficio en contención de Sofyan Amrabat. En el plano europeo de alta competencia, el Betis sostiene la banda izquierda y el fondo defensivo de la experimentada Suiza de Murat Yakin mediante las fichas fijas de Ricardo Rodríguez y Rubén Vargas.
Lista de Convocados (6): Álvaro Fidalgo (México), Ricardo Rodríguez (Suiza), Rubén Vargas (Suiza), Abde Ezzalzouli (Marruecos), Sofyan Amrabat (Marruecos), Cédric Bakambu (RD Congo).
Curiosidades del Monedero
Mística azteca: El club verdiblanco mantiene viva su histórica relación con el balompié de México, aportando en la medular de la Selección Mexicana la cuota de orden y visión de juego del volante Álvaro Fidalgo.
El rugido del leopardo: El ataque de la República Democrática del Congo encuentra su principal baluarte de experiencia en el delantero bético Cédric Bakambu, el hombre gol de los africanos.
Tabla Detallada de Convocados Béticos
|Jugador
|Posición
|Selección Nacional
|Valor de Mercado (Est.)
|Abde Ezzalzouli
|Delantero
|Marruecos
|€28.00M
|Sofyan Amrabat
|Mediocampista
|Marruecos
|€9.50M
|Rubén Vargas
|Delantero
|Suiza
|€8.00M
|Álvaro Fidalgo
|Mediocampista
|México
|€7.00M
|Cédric Bakambu
|Delantero
|RD Congo
|€2.50M
|Ricardo Rodríguez
|Defensa
|Suiza
|€1.50M