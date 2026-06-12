Jugadores del Real Madrid en el Mundial 2026 Súper élites en la Casa Blanca: Los 5 gigantes del Real Madrid que revientan la bolsa del Mundial 2026. El vigente campeón de Europa lleva pocas piezas, pero todas catalogadas como súper élites mundiales de altísimo valor económico.

Fiel a su estricta y ambiciosa política institucional, el Real Madrid acude a la gran fiesta de las naciones aplicando una estrategia de “menos es más”. El club presidido por Florentino Pérez aporta apenas un compacto pelotón de 5 futbolistas, pero absolutamente todos ellos están catalogados en el olimpo de las súper élites mundiales, rompiendo los registros y promedios financieros de cualquier club en la cita de 2026.

El impacto de los convocados

El vestuario del Santiago Bernabéu presume del techo de las cotizaciones bursátiles mundiales al aportar al unísono al transatlántico brasileño Vinícius Jr. y al rey de los goles en Francia, Kylian Mbappé, tasados de forma imperial en unos estratosféricos €180.00 millones cada uno. El centro de operaciones de Carlo Ancelotti se traslada directamente a las pizarras del torneo ecuménico, aportando la jerarquía de Federico Valverde coliderando las finanzas de la Celeste de Uruguay y el músculo granítico de Aurélien Tchouaméni conteniendo la medular gala.

Lista de Convocados (5): Vinícius Jr. (Brasil), Kylian Mbappé (Francia), Aurélien Tchouaméni (Francia), Brahim Díaz (Marruecos), Federico Valverde (Uruguay).

Curiosidades del Monedero

El promedio más alto: A pesar de llevar solo 5 piezas, el Real Madrid registra un promedio de valor de mercado por jugador de €104.00 millones de euros, una cifra de locura inalcanzable para cualquier otra institución del planeta.

La rebeldía del Atlas: El desequilibrio técnico y la magia de Brahim Díaz flotando entre líneas con Marruecos le otorgan al combinado africano un valor comercial fijo de €45.00 millones, siendo la pieza más cotizada de los Leones del Atlas.

Tabla Detallada de Convocados Merengues