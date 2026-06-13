Jugadores del VfB Stuttgart en el Mundial 2026 Sello de Stuttgart en las áreas: Los 5 atacantes y pilares del VfB Stuttgart en el Mundial 2026. Una de las grandes revelaciones alemanas aporta volumen y consistencia en los frentes europeos.

El VfB Stuttgart se consolida como una de las instituciones más inteligentes y con mayor crecimiento de scouts bursátiles de toda Alemania. El conjunto de Mercedes-Benz Arena dice presente en el certamen mundial enviando un poderoso contingente de 5 futbolistas que añaden una cuota brutal de pegada ofensiva y consistencia en los frentes de la UEFA.

El impacto de los convocados

El club alemán ejerce una colosal influencia en el volumen de ataque de la Selección de Alemania de Nagelsmann, proveyendo al unísono de la frescura en los extremos de Jamie Leweling, los goles de Deniz Undav (€18.00M) y la excelente contención medular de Angelo Stiller (€18.00M). Bajo los tres palos, la portería bávara del recambio se encuentra segura con los guantes de Alexander Nübel.

Lista de Convocados (5): Alexander Nübel (Alemania), Angelo Stiller (Alemania), Deniz Undav (Alemania), Jamie Leweling (Alemania), Ermedin Demirović (Bosnia).

Curiosidades del Monedero

El ariete balcánico: La delantera de la Selección de Bosnia y Herzegovina encuentra su principal activo millonario y hombre franquicia en el letal delantero del Stuttgart, Ermedin Demirović, tasado en unos competitivos €22.00 millones de euros en las bolsas europeas.

Volumen ofensivo: La estructura del Stuttgart se caracteriza por ser una de las que mayor cantidad de atacantes puros inyecta a un mismo grupo de competencia en el torneo de naciones.

Tabla Detallada de Convocados de Stuttgart