Jugadores del Villarreal CF en el Mundial 2026 Submarino global: Los 5 futbolistas del Villarreal CF que navegan en las aguas del Mundial 2026. El "Submarino Amarillo" destaca por su amplia captación de talento en el plano de la Concacaf y selecciones africanas.

El Villarreal CF se erige como una de las instituciones más inteligentes y globalizadas en la gestión de fichajes y desarrollo de mercado en LaLiga. Fieles a su mística de captación internacional, el “Submarino Amarillo” coloca a 5 de sus activos en las pizarras tácticas del torneo del 2026, extendiendo su influencia comercial en frentes de la Concacaf, Europa y el África negra.

El impacto de los convocados

El club de la Cerámica blinda de gran manera el fondo defensivo de la revelación de Cabo Verde inyectando a su activo central Logan Costa, tasado en unos respetables €12.00 millones, siendo la pieza más cara y el eje de resistencia de los Tiburones Azules. El ataque y las bandas de la Selección de Canadá encuentran velocidad pura y desborde de Primera División gracias a las incorporaciones bursátiles del mediocampista Tajon Buchanan y el ariete Tani Oluwaseyi.

Lista de Convocados (5): Tajon Buchanan (Canadá), Tani Oluwaseyi (Canadá), Álex Freeman (EE.UU.), Nicolas Pépé (Costa de Marfil), Logan Costa (Cabo Verde).

Curiosidades del Monedero

El microclima marfileño: El desequilibrio en ataque de Costa de Marfil se ve apuntalado por la veteranía comercial de Nicolas Pépé, quien defiende una cotización fija de €8.50 millones en la bolsa de los Elefantes.

Apuesta en el Soccer: El Villarreal inyecta frescura en la zaga de los Estados Unidos dirigidos por Mauricio Pochettino aportando el perfil joven del zaguero central Áxél Freeman.

Tabla Detallada de Convocados Groguets