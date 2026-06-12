El Villarreal CF se erige como una de las instituciones más inteligentes y globalizadas en la gestión de fichajes y desarrollo de mercado en LaLiga. Fieles a su mística de captación internacional, el “Submarino Amarillo” coloca a 5 de sus activos en las pizarras tácticas del torneo del 2026, extendiendo su influencia comercial en frentes de la Concacaf, Europa y el África negra.

El impacto de los convocados

El club de la Cerámica blinda de gran manera el fondo defensivo de la revelación de Cabo Verde inyectando a su activo central Logan Costa, tasado en unos respetables €12.00 millones, siendo la pieza más cara y el eje de resistencia de los Tiburones Azules. El ataque y las bandas de la Selección de Canadá encuentran velocidad pura y desborde de Primera División gracias a las incorporaciones bursátiles del mediocampista Tajon Buchanan y el ariete Tani Oluwaseyi.

Lista de Convocados (5): Tajon Buchanan (Canadá), Tani Oluwaseyi (Canadá), Álex Freeman (EE.UU.), Nicolas Pépé (Costa de Marfil), Logan Costa (Cabo Verde).

Curiosidades del Monedero

El microclima marfileño: El desequilibrio en ataque de Costa de Marfil se ve apuntalado por la veteranía comercial de Nicolas Pépé, quien defiende una cotización fija de €8.50 millones en la bolsa de los Elefantes.

Apuesta en el Soccer: El Villarreal inyecta frescura en la zaga de los Estados Unidos dirigidos por Mauricio Pochettino aportando el perfil joven del zaguero central Áxél Freeman.

Tabla Detallada de Convocados Groguets

Jugador Posición Club / Liga Valor de Mercado (Est.)
Tajon Buchanan Mediocampista Canadá €12.00M
Logan Costa Defensor Cabo Verde €12.00M
Nicolas Pépé Delantero Costa de Marfil €8.50M
Tani Oluwaseyi Delantero Canadá €4.00M
Álex Freeman Defensor Estados Unidos €2.50M
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