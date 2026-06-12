El Villarreal CF se erige como una de las instituciones más inteligentes y globalizadas en la gestión de fichajes y desarrollo de mercado en LaLiga. Fieles a su mística de captación internacional, el “Submarino Amarillo” coloca a 5 de sus activos en las pizarras tácticas del torneo del 2026, extendiendo su influencia comercial en frentes de la Concacaf, Europa y el África negra.
El impacto de los convocados
El club de la Cerámica blinda de gran manera el fondo defensivo de la revelación de Cabo Verde inyectando a su activo central Logan Costa, tasado en unos respetables €12.00 millones, siendo la pieza más cara y el eje de resistencia de los Tiburones Azules. El ataque y las bandas de la Selección de Canadá encuentran velocidad pura y desborde de Primera División gracias a las incorporaciones bursátiles del mediocampista Tajon Buchanan y el ariete Tani Oluwaseyi.
Lista de Convocados (5): Tajon Buchanan (Canadá), Tani Oluwaseyi (Canadá), Álex Freeman (EE.UU.), Nicolas Pépé (Costa de Marfil), Logan Costa (Cabo Verde).
Curiosidades del Monedero
El microclima marfileño: El desequilibrio en ataque de Costa de Marfil se ve apuntalado por la veteranía comercial de Nicolas Pépé, quien defiende una cotización fija de €8.50 millones en la bolsa de los Elefantes.
Apuesta en el Soccer: El Villarreal inyecta frescura en la zaga de los Estados Unidos dirigidos por Mauricio Pochettino aportando el perfil joven del zaguero central Áxél Freeman.
Tabla Detallada de Convocados Groguets
|Jugador
|Posición
|Club / Liga
|Valor de Mercado (Est.)
|Tajon Buchanan
|Mediocampista
|Canadá
|€12.00M
|Logan Costa
|Defensor
|Cabo Verde
|€12.00M
|Nicolas Pépé
|Delantero
|Costa de Marfil
|€8.50M
|Tani Oluwaseyi
|Delantero
|Canadá
|€4.00M
|Álex Freeman
|Defensor
|Estados Unidos
|€2.50M