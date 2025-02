Your browser doesn’t support HTML5 audio

La UEFA Europa League toma el protagonismo esta semana con duelos de alto voltaje, y uno de los encuentros más atractivos será el enfrentamiento entre Fenerbahçe y Anderlecht. El conjunto turco, comandado por José Mourinho, intentará imponer su jerarquía en casa, mientras que el equipo belga llega con el objetivo de sorprender, con el delantero mexicano César ‘Chino’ Huerta como una de sus principales cartas de ataque.

El RSC Anderlecht no solo es el club más laureado de Bélgica, con 34 títulos de liga, sino que también ostenta un prestigioso historial en competencias internacionales. Fundado en 1908, el club ha visto pasar por sus filas a figuras de renombre como Vincent Kompany, Romelu Lukaku y Youri Tielemans. Además, es el único equipo belga que ha conquistado un trofeo continental, logrando la Europa League en 1983 tras vencer al Benfica.

Actualmente, el equipo dirigido por David Hubert atraviesa una campaña irregular en la Jupiler Pro League, ubicándose en la cuarta posición con un balance reciente de dos victorias, un empate y dos derrotas. En la Europa League, su camino ha estado marcado por altibajos, con una dolorosa caída ante Hoffenheim (4-3) en la fase de grupos que lo obligó a disputar esta ronda eliminatoria.

Two games, two assists. The Chino effect. 💜🇲🇽 pic.twitter.com/PP4oNxOFCW

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 9, 2025