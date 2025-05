¿Jugará Lautaro Martínez frente al Barcelona en la Champions League? El Inter de Milán se juega su pase a la gran final de la Champions League ante el Barcelona, y todas las miradas están puestas en Lautaro Martínez. El capitán neroazzurro podría reaparecer desde el inicio tras una recuperación contrarreloj.

Ha llegado el día decisivo. El mítico estadio San Siro será el escenario donde Inter de Milán y FC Barcelona definirán quién estará en la gran final de la UEFA Champions League en Múnich. Tras un vibrante 3-3 en la ida disputada en el Estadi Olímpic de Montjuïc, la eliminatoria está completamente abierta. Y mientras el equipo italiano se apoya en su fortaleza como local, todos los focos apuntan a una sola figura: Lautaro Martínez. ¿Estará desde el arranque el delantero argentino, capitán y máximo goleador histórico del club en esta competición?

Una recuperación contra el reloj que ilusiona a todo el Inter

En las últimas horas, el nombre de Lautaro Martínez ha acaparado la atención de hinchas, periodistas y rivales. El atacante argentino, que sufrió una molestia muscular en el partido de ida, ha trabajado sin descanso para llegar a tiempo a este encuentro crucial. El propio jugador alimentó la expectativa al publicar en redes sociales una imagen entrenando en el gimnasio, acompañada por un reloj de arena y una batería al 100%. Un mensaje claro: está listo para volver.

Su presencia o ausencia puede marcar la diferencia. Lautaro no solo es el referente ofensivo del Inter, sino también el líder anímico del vestuario. A sus 29 años, el “Toro” es el máximo goleador del club en la historia de la Champions League con 19 tantos, superando al mítico Adriano.

Ensayo en Appiano y señales positivas

En la práctica decisiva celebrada en el centro de entrenamiento de Appiano Gentile, el campeón del mundo con Argentina trabajó a la par de sus compañeros tras una entrada en calor individualizada. Realizó ejercicios de movilidad, cambios de ritmo, remates con la pierna izquierda —la que lo tuvo a maltraer— y simulaciones de acciones de partido. No mostró molestias.

Según confirmó el técnico Simone Inzaghi, la decisión sobre su inclusión en el once inicial se tomará el mismo martes por la mañana. “Dependerá de las sensaciones que tengan él y Pavard. Si un jugador no puede ser titular, será difícil que esté disponible para ingresar desde el banco. No queremos correr riesgos”, declaró el entrenador italiano en conferencia de prensa.

El peso de Lautaro en la estructura del Inter

Más allá de lo que representa desde lo futbolístico, la figura de Lautaro Martínez es esencial en la estructura emocional del Inter. Capitán indiscutido, líder dentro y fuera del campo, y compañero inseparable de Marcus Thuram en una dupla de ataque que ha brillado a lo largo de la temporada. Su ausencia en la ida se sintió, y su regreso podría inclinar la balanza a favor del conjunto nerazzurro.

En un duelo donde los detalles marcarán la diferencia y con un Barcelona que amenaza con su talento joven, liderado por Lamine Yamal, Inzaghi sabe que necesita de su mejor versión para aspirar a la clasificación. Y eso incluye a su número 10 desde el arranque.

El Inter de Milán se encuentra ante una de sus citas más trascendentales en la última década. En un San Siro que promete latir como nunca, los italianos buscarán volver a una final de Champions trece años después. Y mientras la eliminatoria frente al Barça se presenta tan abierta como electrizante, todo indica que el “Toro” dirá presente. Lautaro Martínez está listo para rugir nuevamente. La última palabra la tendrá el césped de Milán.