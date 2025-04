Your browser doesn’t support HTML5 audio

La trigésimo primera jornada de la Premier League encuentra a Aston Villa en plena disputa por posiciones europeas, pero también con interrogantes en su plantel. Uno de los más relevantes es el estado físico de Leon Bailey, pieza clave en el ataque, quien podría perderse el enfrentamiento de este sábado ante Nottingham Forest debido a una contusión sufrida recientemente.

El delantero de 27 años, que ha sido una de las principales armas ofensivas del equipo dirigido por Unai Emery, todavía no tiene garantizada su participación, lo que representa una preocupación para el cuerpo técnico y los aficionados.

